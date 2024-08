Přerov vzdal odlov bobra ničícího stromy i hráze, podle odborníků by nic neřešil

Mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová přiblížila, že bobři na Svrčově pobývají už delší dobu, vloni se však jejich aktivita vystupňovala natolik, že některé poškozené stromy bylo nutné pokácet, protože hrozilo zranění lidí, kteří se v lokalitě pohybují.

Z obav, aby hlodavci nepoškodili v ještě větší míře i hráze u rybníků, požádalo město o odlov.

„Žádost o odlov bobra evropského byla podána na Olomoucký kraj 31. ledna, zároveň s tímto byla podána žádost o poskytnutí náhrady škody ve výši bezmála 64 tisíc korun, která už byla v červnu městu Přerovu vyplacena,“ popsal náměstek primátora Miloslav Dohnal ( Pomáháme městu - ODS).

Kraj si podle něj k této žádosti vyžádal nezávislý expertní posudek. Ze závěrů analýzy vyplynulo, že případný odlov by byl umožněn jen za předpokladu, že půjde o dočasné řešení.

„Jinými slovy – pokud by byl bobr odloven, s vysokou pravděpodobností se sem stáhnou další jedinci. Naše úsilí by tak nebylo účinné, proto od tohoto záměru ustupujeme,“ vysvětlil vedoucí oddělení správy ostatního majetku a komunálních služeb přerovského magistrátu Petr Školoud.

Poničili i cyklostezku či vzácné stromy v parku

Město situaci na místě monitoruje a sleduje stav hrází. Úředníci odboru majetku podle Chalupové současně řeší možnosti jejich úprav tak, aby byly co nejvíce ochráněny před bobry.

„Tento zvířecí stavební inženýr totiž používá hráze jako skluzavku do vody a je schopen si v nich v řádu několika dnů vyhloubit svou noru. Pokud by se hráz protrhla, byly by škody nedozírné,“ uvedl Školoud.

Problémy s bobry řešila přerovská radnice již v roce 2016, kdy v rekreační oblasti na Laguně začal podhryzávat dřeviny podél vodní plochy, o rok dříve se zase v nedalekém Lipníku nad Bečvou začala kvůli bobřím norám propadat nově postavená cyklostezka.

Horké chvilky připravili před pár lety i správcům romantického zámeckého parku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku, kde se bobří rodinka nastěhovala k tamnímu rybníku a začala ničit vzácné stromy.

V regionu zatím na odlov nedošlo

Podle Jiřího Šafáře z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky je proti chráněnému bobrovi možné zasahovat v případech, kdy ohrožuje majetek lidí či jejich zdraví nebo působí hospodářské škody. Umožňuje to program péče o toto zvíře, jenž stanovuje lokality, kde je považováno za nežádoucí a smí se lovit.

„Týká se to například některých oblastí v jižních a západních Čechách, kde je hodně rybníků a hrozí poškození hrází, velké škody a ohrožení lidských životů. Mezi lety 2012 až 2021 bylo v Plzeňském kraji odloveno 47 bobrů. U nás byly za stejné období dvě žádosti o odlov, ale nekonal se. Takže legálně odloveného bobra v regionu prozatím nemáme,“ shrnul Šafář.

Mluvčí Olomouckého kraje Alena Minxová upřesnila, že výjimku pro odlov bobra v minulosti vydal úřad kvůli narušování hrází rybníka právě v Přerově.

„Povolil odlov mysliveckým způsobem, ovšem z hlášení vyplývá, že lov nebyl úspěšný. Obdobně to dopadlo na dvou dalších lokalitách – v Potštátě na Přerovsku a v Dubicku na Šumpersku,“ upřesnila.