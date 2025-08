Bezdomovec Horák, jemuž hrozilo podle trestního zákoníku 12 až 20 let, si dohodu s pomocí advokáta vyjednal se státním zastupitelstvím na začátku července a soud ji v úterý odklepl.

„Jsme přesvědčeni, že není nesprávná, a proto byla schválena. Uložený trest je sice blízko dolní hranici trestní sazby, ale určitě není zákonná úprava nastavena tak, že se strany musí trefit do vkusu soudu, to je nesmysl,“ vysvětlil předseda soudního senátu Vladimír Najdekr, proč návrh přijal.

Nemalou roli hrál také fakt, že pokud by se Horák nepřiznal, měli by kriminalisté a soud výrazně složitější dokazování. Nůž, s nímž muž vraždil, totiž používali v domku různí lidé.

„Kdybychom si představili obhajobu s historkou, že se tam pohyboval jiný bezdomovec, a pak zjišťujeme, že na rukojeti nože se nenachází jen DNA pana obviněného, tak taková nepravdivá obhajoba v kombinaci s těmito důkazy by nám přinejmenším mohla velmi zkomplikovat práci,“ odůvodnil soudce.

„Takže doznání je ve prospěch trestu určitě potřeba zhodnotit. Proto jsme došli k závěru, že uložený trest je přiměřený,“ dodal.

Advokát: Dohody o trestu k vraždám nepatří

Dohoda o vině a trestu vstoupila do českého trestního řádu v roce 2012. Její využití u nejzávažnějších trestných činů původně nebylo možné, změnila to až pět let stará novela. Podle některých právníků to ovšem rozhodně není dobře.

„U takhle závažných zločinů považuji institut dohody o vině a trestu za vadný a nepřijatelný, byť jej zákon nyní umožňuje,“ kritizuje například advokát Petr Suchomel.

Připomíná přitom rozdíl mezi anglosaským právem, odkud koncept přichází, a právem kontinentálním, do něhož podle něj podobný „smluvní přístup“ nepatří. Rychlý trest podle kritiků nemá převažovat nad zájmem případ důkladně řešit.

„U činů, jako je vražda, nepochybně trvá zájem společnosti na důkladném veřejném projednání bez ohledu na to, jak se k tomu pachatel staví. Skrze projednávání může společnost skutek reflektovat, posoudit, vyrovnat se s ním. Pokud někdo spáchal vraždu, je i v jeho zájmu, byť si to v tu chvíli nemusí uvědomovat, aby vše bylo řádně projednáno,“ uvedl Suchomel.

„Dohoda o vině a trestu popírá jeden ze základních principů trestního práva, a sice to, že vinu je třeba pachateli prokázat. Fakt, že se k činu dozná, této povinnosti stát nezbavuje,“ poznamenal advokát.

Muž byl v minulosti trestán za méně závažné činy

Olomoucký krajský soud se s touto otázkou v úterý vypořádal konstatováním, že otázku viny nejde v tomto případě rozporovat.

„Je mimo jakoukoli pochybnost potvrzeno, že obviněný spáchal, co je mu kladeno za vinu. Je vyloučeno, aby jinak znal přesný průběh útoku a okolnosti,“ řekl soudce Najdekr.

Dohoda o vině a trestu byla zatím v celém Česku využita u případů vraždy jen v několika málo kauzách. Například v roce 2023 ji využil mladý muž, který v kostele na Frýdecko-Místecku zavraždil osmnáctiletého mladíka. Dohodl se na trestu 15,5 roku. O rok dříve se zase na dvanáctiletém pobytu za mřížemi dohodla žena, jež na Kroměřížsku ubodala partnera.

Obhajoba byla s trestem logicky spokojená. „O dohodu jsme usilovali od začátku trestního řízení. Klient spolupracoval a doznává se. Nejsou důvodné pochybnosti, že by to mohl spáchat někdo jiný, že by chtěl někoho krýt a podobně. Na místo činu se vrátil, protože tam přebýval, neměl kam jinam jít, a také tam byl zadržen,“ sdělil advokát Petr Caletka.

Horák už měl za sebou různé prohřešky, podle soudu ale ne takové, které by postupem času směřovaly k vraždě. V minulosti šlo o ohrožení pod vlivem návykové látky a s tím související maření výkonu úředního rozhodnutí či krádež s porušováním domovní svobody.

Nejdřív zvažoval sekeru, nakonec sáhl po noži

Odsouzený bezdomovec se k vraždě odhodlal 8. března ráno. Při výslechu na policii pak uvedl, že spolubydlícího nejprve zvažoval zabít sekerou, ale protože takové napadení vyhodnotil jako „hodně krvavé“ a nechtěl se ušpinit, nakonec raději sáhl po noži s dvanácticentimetrovou čepelí.

Jednatřicetiletý útočník sedl obkročmo na muže, který spal na zádech, a zbraň mu zabodl do krku. Když se jedenapadesátiletý napadený probudil, Horák přitlačil, pak nůž vytáhl a spolubydlícího dusil peřinou, dokud nepřestal jevit známky života. Bezprostřední příčinou smrti se tak stal krvácivý šok a vzduchová embolie.

Po vraždě Horák nástroj odhodil pod spacák, mrtvé tělo odtáhl do vedlejší místnosti pod okno a naházel na něj matraci, přikrývky a polštář. „Pak odešel do Přerova za matkou. Později se vrátil, posvačil, zdříml si a následně vše zapálil, aby se zbavil těla,“ popsala státní zástupkyně Alice Ondrášková.

Své motivy Horák u úterního soudu jednoznačně popsat nedokázal. O staršího muže se staral, sháněl pro něj víno a cigarety.

„Patrika jsem znal asi osm měsíců. Ze začátku jsme se nehádali, potom už každý den. On nikam nechodil, o nic se nestaral, jen ležel, pomočoval se v místnosti. Myslel jsem, že mu pomůžu, ale přecenil jsem svoje síly. Pil jsem alkohol a skončilo to špatně,“ vypověděl.

„Věděl jsem, že se na to určitě přijde. Kdybych to tam nezapálil a hasiči nenašli tělo, možná bych se šel za měsíc nahlásit,“ prohlásil. Proč drážní domek raději neopustil, vysvětlil neuměl. „Kdybych odešel, tak on by tam umřel, ale neudělal bych to já,“ řekl pouze.