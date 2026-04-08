Žena chtěla ukončit život skokem do řeky, z ledové vody ji vytáhl strážník

  10:24
Dramatické chvíle zažila během své služby hlídka městské policie v Přerově, která narazila na ženu stojící na jednom z tamních mostů s úmyslem skočit do řeky Bečvy. To nakonec skutečně udělala, strážník ale skočil za ní a vytáhl ji zpět na břeh.

Hlídka přerovských strážníků se pokoušela s ženou stojící za zábradlím mostu komunikovat, ta ale po chvíli skočila do řeky. | foto: Městská policie Přerov

Ženy stojící za zábradlím mostu si hlídka projíždějící městem všimla krátce před pondělní půlnocí.

„Strážníci vysílačkou vše oznámili složkám integrovaného záchranného systému a navázali s ženou kontakt. Ta jim sdělila, že má problémy a hodlá skoncovat se životem skokem do řeky,“ uvedl zástupce ředitele přerovské městské policie Miroslav Komínek.

„Hlídka s ní z bezpečné vzdálenosti vedla rozhovor, aby ji udržela na mostě, když náhle žena skočila do tmavé řeky,“ dodal.

Strážníci se okamžitě pustili do záchranné akce. Jeden z nich seskočil z nábřežní zdi, odstrojil se a snažil se ženu zahlédnout.

„Po chvíli si skutečně všiml bezvládného těla plujícího na hladině tváří dolů. Neváhal, vrhl se do studené vody a rychle pro ženu doplaval. Mezitím druhý strážník běžel po břehu se záchranářským batohem a dalším vybavením,“ popsal Komínek.

Ženu se strážníkovi podařilo dostat ke břehu a poté ji s kolegou a policisty, kteří na místo mezitím dorazili, vytáhli z vody.

„K úlevě všech byla sice v šoku, ale při vědomí a dýchala. Hlídka jí přiložila na krk fixační límec a zabalila ji do termofólií. O chvíli později dorazili i záchranáři a převezli ženu do nemocnice,“ uzavřel zástupce ředitele přerovské městské policie.

