Ženy stojící za zábradlím mostu si hlídka projíždějící městem všimla krátce před pondělní půlnocí.
„Strážníci vysílačkou vše oznámili složkám integrovaného záchranného systému a navázali s ženou kontakt. Ta jim sdělila, že má problémy a hodlá skoncovat se životem skokem do řeky,“ uvedl zástupce ředitele přerovské městské policie Miroslav Komínek.
„Hlídka s ní z bezpečné vzdálenosti vedla rozhovor, aby ji udržela na mostě, když náhle žena skočila do tmavé řeky,“ dodal.
Strážníci se okamžitě pustili do záchranné akce. Jeden z nich seskočil z nábřežní zdi, odstrojil se a snažil se ženu zahlédnout.
|
„Po chvíli si skutečně všiml bezvládného těla plujícího na hladině tváří dolů. Neváhal, vrhl se do studené vody a rychle pro ženu doplaval. Mezitím druhý strážník běžel po břehu se záchranářským batohem a dalším vybavením,“ popsal Komínek.
Ženu se strážníkovi podařilo dostat ke břehu a poté ji s kolegou a policisty, kteří na místo mezitím dorazili, vytáhli z vody.
„K úlevě všech byla sice v šoku, ale při vědomí a dýchala. Hlídka jí přiložila na krk fixační límec a zabalila ji do termofólií. O chvíli později dorazili i záchranáři a převezli ženu do nemocnice,“ uzavřel zástupce ředitele přerovské městské policie.