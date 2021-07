Blesk udeřil do hromosvodu, přerovský bazén zůstane celé léto bez atrakcí

Blesk zasáhl budovu bazénu při jedné z bouřek před dvěma týdny a vyřadil z provozu prakticky vše napojené na elektrickou a kabelovou síť. Způsobené škody zaměstnanci postupně ještě stále odkrývají.

„Blesk udeřil do hromosvodu hlavní budovy plaveckého areálu. Závady zjišťujeme a řešíme postupně, není přitom vyloučeno, že se další ještě projeví,“ řekl jednatel provozující společnosti Sportoviště Přerov Jaroslav Hýzl.

Silný elektrický výboj vyřadil z provozu mimo jiné pokladní systém na letní pokladně v ulici Brabansko, elektronické zabezpečení objektu, řízení technologie všech bazénů, audiosystém či monitor kamerového systému.

„Některé problémy už byly vyřešeny, podařilo se opravit například spálený řídicí modul měřicího a regulačního systému či spálené pohybové čidlo, nahrazeny jsou zničené televizní kabely a rozvody nebo zesilovač, který má místo v buňce pro plavčíky,“ nastínila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Návštěvníci už si nicméně během letošního léta neužijí některé venkovní atrakce jako je třeba divoká řeka, vodní hřib nebo masážní trysky na záda.

„Jakmile to bude možné, pustí se odborníci ze specializovaných firem do jejich oprav, dříve než na podzim to ale nebude, protože je problém s náhradními díly,“ vysvětlil Hýzl.

Návštěvnost snižuje i zpřísnění podmínek

Další ránu navíc nyní návštěvnosti zasadilo nedávné opětovné zpřísnění podmínek vstupu na koupaliště, kdy už nestačí čestné prohlášení o bezinfekčnosti, ale od všech kromě malých dětí je vyžadováno potvrzení o očkování, platném negativním testu nebo nedávném prodělání nemoci.

„Návštěvnost se pohybuje někde mezi jednou třetinou až čtvrtinou doby předcovidové. Návštěvníci se opravdu musejí prokazovat. Ti, kteří nemají požadované dokumenty a věřili, že po nich na bazénu nic chtít nebudou, se s nadávkami obrátí a odejdou anebo si koupí samotesty, které si udělají přímo u vstupu,“ řekla ČTK Chalupová.

„Zejména pokladní, která je jako první na ráně, musí lidem opakovat, že to není výmysl bazénu, ale vládní nařízení kontrolované hygienou. Je to opravdu velmi nepříjemná situace, kterou často odnesou děti, s nimiž rodiče jdou plavat a nemají u sebe platné dokumenty,“ dodala.