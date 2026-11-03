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Nový průmyslový park za miliardu. Přerov vyhlíží obří investici skupiny Accolade

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  13:48

Vizualizace nového průmyslového parku skupiny Accolade v Přerově. | foto: Accolade

Skupina Accolade investuje v Přerově zhruba miliardu korun do stavby průmyslového parku s dvěma halami o celkové ploše přes 32 tisíc metrů čtverečních. Nájemcům budou sloužit pro výrobu, skladování a logistiku. Projekt má pravomocné stavební povolení, stavba začne po uzavření dohody s budoucím nájemcem. Prostory mu pak mohou být předány do deseti měsíců.

Chystaný průmyslový areál v oblasti Staré Rybníky v západní části Přerova bude tvořit dvojice hal o pronajímatelné ploše zhruba 17 500 a 14 600 metrů čtverečních. Prostory mají být vhodné pro lehkou průmyslovou výrobu, například v automobilovém nebo elektrotechnickém průmyslu, případně pro skladování a distribuci zboží.

„Přerov má silnou průmyslovou tradici dodnes viditelnou na zdejších firmách i kvalifikaci místních lidí. Působí tu významné podniky z oblasti strojírenství, optiky nebo chemického průmyslu. Právě dostupnost lidí s kvalifikací z výroby je pro společnosti při rozhodování o nových investicích zásadní,“ uvedl Martin Makovec ze spolčenosti Accolade.

V nedalekém Kojetíně skupina Accolade před časem financovala stavbu robotického distribučního centra pro internetového prodejce Amazon. „Přímo v Přerově teď chceme navázat a nabídnout zázemí nájemcům, kteří tu chtějí rozvíjet svoje podnikání,“ podotkl Makovec.

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Výhodou oblasti Staré Rybníky je dopravní dostupnost. Průmyslový park bude napojený na dálnici D1 a prostřednictvím silnice I/55 také na D55. To podle Makovce umožní rychlý dojezd do Brna, Ostravy a dalších průmyslových center v Česku i v sousedních zemích.

Na střechách obou hal budou fotovoltaické elektrárny, administrativní a sociální zázemí bude využívat tepelná čerpadla a součástí technického řešení je také úsporné osvětlení.

Skupina Accolade při přípravě projektu zajistila povolení také pro zastávku autobusu u areálu, kterou vybuduje z vlastních zdrojů. V areálu bude podle Makovce dostatečný počet parkovacích míst, zázemí pro zaměstnance, sadové úpravy a systém hospodaření s dešťovou vodou. Projekt počítá s více než 14 000 metry čtverečními zeleně, jež bude tvořit přibližně 22 procent plochy průmyslového areálu.

Zájem developerů průmyslových nemovitostí o Přerov v posledních letech roste, k čemuž přispělo dokončení dálnice D1 a výhodná poloha města na křížení významných dopravních tahů. O oblast Staré Rybníky se už dříve ucházely společnosti Accolade a CTP Invest, město nakonec pozemky prodalo Accolade. Další rozsáhlý výrobně-logistický areál připravuje v Přerově společnost RC Europe.

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Accolade v Česku, Polsku, Německu, Španělsku, Nizozemsku, Chorvatsku, Maďarsku a na Slovensku investuje do nemovitostí z oblastí maloobchodu, e-commerce, zpracovatelského průmyslu a logistiky. Letos na jaře spravovala portfolio průmyslových nemovitostí v hodnotě 3,9 miliardy eur (95 miliard Kč).

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