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Čtyřpruh z Olomouce na Šternberk má být hotový v roce 2031. Umožní i vyšší rychlost

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  7:47aktualizováno  8:13
Mapa zobrazující trasu přeložky silnice I/46 mezi olomouckou částí Týneček a...

Mapa zobrazující trasu přeložky silnice I/46 mezi olomouckou částí Týneček a Šternberkem (27. května 2026) | foto: ŘSD

Letní oprava silnice I/46 změní vedení dopravy z Olomouce na Šternberk a zpět....
Letní oprava silnice I/46 změní vedení dopravy z Olomouce na Šternberk a zpět....
Letní oprava silnice I/46 změní vedení dopravy z Olomouce na Šternberk a zpět....
Letní oprava silnice I/46 změní vedení dopravy z Olomouce na Šternberk a zpět....
5 fotografií
Příprava rozšíření silnice mezi Šternberkem a Olomoucí pokračuje. Částečná přeložka silnice a přidání dvou pruhů má zvýšit kapacitu i bezpečnost. Výsledný čtyřpruh zároveň zrychlí provoz a uleví obcím na trase. Ředitelství silnic a dálnic podalo žádost o stavební povolení, které předpokládá získat příští rok.

Přes sedm kilometrů dlouhá přeložka silnice první třídy I/46 bude mít v budoucnu dva pruhy v každém směru, nyní auta jezdí jen v jednom a vznikají tu nebezpečné situace. „Začíná stavební řízení, zatímco vykupujeme potřebné pozemky. Předpokládaná cena stavby přesahuje tři miliardy korun,“ sdělil koncem května mluvčí krajské správy ŘSD Miroslav Mazal.

Hlavním cílem stavby je oddělit dálkovou a místní dopravu. Trasa bude míjet čtvrť Dolan Dolánky, což má snížit nepříjemný hluk, emise a prašnost.

Přeložka přetížené silnice z Olomouce do Šternberka získala klíčové razítko

Obec v minulosti postavila přes silnici přechod se světelnou signalizací, aby bylo vůbec možné cestu v místě, kde jsou autobusové zastávky, bezpečně přejít.

„Stávající komunikace I/46 v úseku Olomouc–Šternberk je extrémně zatížená. Mísí se zde doprava místní s dopravou dálkovou. Trasa I/46 Olomouc – Šternberk má další pokračování v silnici I/45 na Bruntál – Krnov a po silnici I/57 na Bartultovice je jedním z dálkových tahů vedoucích tímto regionem do Polska,“ uvádí ŘSD v informačním letáku ke stavbě. ŘSD předpokládá uvedení silnice do provozu v roce 2031.

Mapa zobrazující trasu přeložky silnice I/46 mezi olomouckou částí Týneček a Šternberkem (27. května 2026)
Letní oprava silnice I/46 změní vedení dopravy z Olomouce na Šternberk a zpět. (7. července 2026)
Letní oprava silnice I/46 změní vedení dopravy z Olomouce na Šternberk a zpět. (7. července 2026)
Letní oprava silnice I/46 změní vedení dopravy z Olomouce na Šternberk a zpět. (7. července 2026)
5 fotografií

Jezdit by se po nové silnici mohlo rychlostí až 110 kilometrů v hodině. U Týnečku a Bohuňovic vzniknou mimoúrovňové křižovatky. Bělkovice-Lašťany ležící u trasy má chránit zhruba sto metrů dlouhá a tři metry vysoká protihluková stěna. Stavba počítá i s přeložkami polních cest a cyklostezek.

Žádost o vydání územního rozhodnutí podal investor v roce 2019 a od krajského úřadu ho získal o tři roky později. Kvůli odvoláním však nemohlo nabýt právní moci. Nakonec platnost potvrdilo koncem roku 2022 ministerstvo dopravy.

Letní práce na silnicích. Z Olomouce do Šternberku se pojede přes vesnice, opraví i D55

Za novou křižovatkou u Bohuňovic povede čtyřpruh směrem na Šternberk v trase současné silnice. Před odbočkou na Štarnov se cesta v budoucnu napojí na připravovaný obchvat města. Ten má být podle plánů ŘSD hotový v roce 2029.

Na obchvat má silnice navázat i na okraji Olomouce, kde by měla od Týnečka vést východní tangenta. Uvedení do provozu je stanoveno na rok 2032, situace s přípravou je však komplikovaná.

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