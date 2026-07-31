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Plumlovská přehrada je letos nezvykle dlouho bez sinic. Pomohlo také sucho

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  11:30
V Plumlovské přehradě se dá letos i na přelomu července a srpna ještě stále...

V Plumlovské přehradě se dá letos i na přelomu července a srpna ještě stále koupat. (29. července 2026) | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

V Plumlovské přehradě se dá letos i na přelomu července a srpna ještě stále...
V Plumlovské přehradě se dá letos i na přelomu července a srpna ještě stále...
Problémy s čistotou vody v Plumlovské přehradě vedly v roce 2008 k velké...
Hlavní funkcí Plumlovské přehrady je snižování povodňových průtoků, a naopak...
10 fotografií
Loni touto dobou se v Plumlovské přehradě koupali jen odvážlivci, kteří ignorovali varování hygieniků před vodou plnou sinic. Letos se tam ve stejné době může kdokoliv zchladit víceméně bez obav. Podle zástupců Povodí Moravy za zatím stále vyhovující kvalitou vody stojí poněkud paradoxně letošní sucho.

Krajští hygienici ke čtvrtku kvalitu vody hodnotili stupněm dva z pětibodové škály. To znamená, že je v nádrži voda vhodná ke koupání, jen s mírně zhoršenými vlastnostmi a nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů. Hygienici zároveň radí, že je vhodné se po koupání osprchovat.

„V letošním roce nádrži pomáhá minimum bouřkových a významných srážkových epizod, respektive fakt, že nižší průtoky bez razantních výkyvů lze efektivně a kontrolovaně ošetřovat pomocí instalovaných srážecích stanic zachycujících fosfor,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.

Díky nízkému výskytu srážek se podle ní nevyplavují jednotné kanalizace v obcích a do toků se tak dostává méně nárazového znečištění. Především fosforu, který je potravou pro sinice.

„Opakovaně se tedy ukazuje, že zásadním faktorem jsou právě nekontrolovatelná odlehčení z jednotných kanalizací při významných srážkových epizodách,“ doplnila.

Ještě lepší návštěvnost zhatilo proměnlivé počasí

Navíc se v nádrži letos v dominantní míře drží jiný druh sinice než v předchozích letech. Ten má drobnější vlákna a netvoří klasický vodní květ.

„Také je celkově sinic v nádrži mnohem méně než vloni, což odpovídá příznivému hodnocení hygienické stanice,“ podotkla Kučerová.

Příznivou kvalitu vody si pochvalují místní podnikatelé, kteří jsou na turistickém ruchu závislí. Třeba podle Radka Kocourka, jenž provozuje plážové občerstvení U Vrbiček, rekreanti letos míří do vody bez větších obav.

„Pokud se kvalita udrží, počet lidí tu bude výrazně vyšší,“ uvedl. Co se týče návštěvnosti, byl podle něj silný zejména konec června, kdy panovalo tropické počasí. Následný začátek prázdnin už byl slabší, vzhledem k výkyvům teplot.

V Plumlovské přehradě se dá letos i na přelomu července a srpna ještě stále koupat. (29. července 2026)
V Plumlovské přehradě se dá letos i na přelomu července a srpna ještě stále koupat. (29. července 2026)
V Plumlovské přehradě se dá letos i na přelomu července a srpna ještě stále koupat. (29. července 2026)
Problémy s čistotou vody v Plumlovské přehradě vedly v roce 2008 k velké obnově, o čtyři roky později začala rovněž náročná rekonstrukce hráze. Opětovné napouštění bylo zahájeno v srpnu 2013, poslední stavební práce skončily až v říjnu téhož roku. Povodí Moravy investovalo do čištění a oprav celkově zhruba 270 milionů korun.
10 fotografií

„Červnová čísla vypadala výrazně lépe díky posledním čtrnácti dnům. Červencová ještě nemám vyhodnocená, ale pocitově se jeví slušně,“ nastínil s tím, že si všímá i vyššího počtu lidí ve vodě.

Stejně tak v minulých letech naopak zaznamenal nižší zájem, když krajská hygienická stanice označila kvalitu vody jako nevhodnou či dokonce nebezpečnou ke koupání.

„Když se to zhoršilo, byly cítit obavy. Padaly dotazy, jestli to hlídají policisté nebo jestli člověk nevyleze z vody jako kostlivec,“ přiblížil s úsměvem.

Kvalitu vody v nádrži dlouhodobě řeší jak Povodí Moravy, tak zástupci Olomouckého kraje a blízkých obcí. Jednou z příčin problémů je totiž fosfor, jenž přitéká z komunálních odpadních vod. Z devíti obcí nad nádrží má podle vodohospodářů čistírnu odpadních vod stále pouze šest.

„Jen pět z těchto šesti obcí má navíc čištění odpadních vod doplněné třetím stupněm, tedy odstraňováním fosforu,“ vysvětlila Kučerová. Čistírnu odpadních vod dodnes nemají ve Stínavě, Malém Hradisku a Bousíně.

Hlavním „potížistou“ je kvůli kanalizaci Plumlov

V některých obcích se ale daří kanalizaci postupně budovat. Například v Krumsíně byla dokončena oddílná kanalizace, díky níž už při vydatných deštích neodtékají odpadní vody do přítoku Kleštínek.

„Plumlovská přehrada se potýká s následky dlouhodobého zatížení celého povodí živinami, které se do ní dostávaly řadu let. O to více nás těší, že letošní výsledky ukazují pozitivní vývoj,“ řekla starostka města Plumlov Gabriela Jančíková (KDU-ČSL).

Po letech trápení pozitivní vývoj. Voda v přehradě Plumlov je vhodná ke koupání

„Společně s našimi partnery hledáme řešení, investujeme do opatření a nevzdáváme se, přestože jde o problém, jenž vznikal desítky let a jeho odstranění vyžaduje čas. Každý rok, kdy se podaří udržet dobrou kvalitu vody déle než v minulosti, je pro nás potvrzením, že jdeme správným směrem,“ dodala.

Ovšem podle Povodí Moravy je právě Plumlov problematický, vzhledem k jeho špatnému stavu původní kanalizace a existenci pouze jednotné kanalizace s odlehčením.

„Podle našich měření je to největší problém v povodí Plumlovské přehrady,“ uvedla mluvčí Kučerová.

Sinice kazí vody už desítky let

Podle plumlovského místostarosty Martina Otruby (nez.) je na vině skutečnost, že velká část města má jednotnou kanalizační síť, kdy dešťová voda při přívalových deštích teče do čističky odpadních vod. Proto by se měla v následujících letech řešit oddělená kanalizace – zvlášť pro dešťovou a splaškovou vodu.

„Připravujeme mapování kompletní sítě jednotné kanalizace a zhotovení návrhu, jakým způsobem ji oddělit, aby v budoucnu už nebyly problémy,“ shrnul Otruba.

Plumlov ožívá pomalu, stále chybí slíbená cyklostezka

Plumlovská přehrada se potýká se sinicemi už několik desetiletí. Hlavní příčinou je vysoké množství fosforu a dalších živin, jež do nádrže přitékají z celého povodí. V letech 2009 až 2013 se zde proto uskutečnila rozsáhlá revitalizace, při níž vodohospodáři odstranili sedimenty ze dna, opravili hráz, vybudovali mokřady, sedimentační nádrže a zprovoznili na přítocích srážecí stanice zachycující fosfor.

Povodí Moravy do těchto opatření investovalo nemalou částku. Jen samotné odtěžení sedimentů z přehrady stálo 112 milionů, dalších 23 milionů si vyžádalo vyčištění Podhradského rybníka. Od roku 2014 pak fungují zmíněné srážecí stanice, jejichž provoz a monitoring stojí každoročně stovky tisíc korun. Problémy se sinicemi však pokračují dál.

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