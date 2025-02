Žloutenku typu C můžete dostat i z akupunktury, varuje přednosta interny

Žloutenkou typu C trpí až 50 tisíc Čechů a nemusí o tom ani vědět, protože tato infekční choroba se třeba neprojeví ani za třicet let. Jedinou možností, jak včas zjistit, zda jste infikovaní, je nechat se otestovat speciálním testem.

„Žádné jiné vyšetření onemocnění neprokáže ani nevyloučí. Jinými slovy: to, že jsem byl v období po vystavení riziku přenosu stokrát u lékaře, že jsem měl stokrát preventivní prohlídku a stokrát předoperační vyšetření, neznamená, že žloutenku typu C nemám,“ upozorňuje Petr Urbánek, přednosta Interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice Praha a též místopředseda České hepatologické společnosti ČLS JEP.

Testování doporučuje všem, kteří měli v minulosti jakoukoliv zkušenost s užíváním drog, nejen nitrožilním, mají amatérské tetování či piercing nebo měli rizikový pohlavní styk. Testovány by měly být také těhotné ženy. „Je to první krok, jak tuto nemoc vymýtit,“ dodává.

Žloutenka typu C představuje závažné zdravotní riziko. Ročně čeští lékaři diagnostikují přibližně tisícovku nových případů, v roce 2023 to bylo 1 300, nejvíce za deset let. Čím si vysvětlujete ten vzestup?

Na křivce hlášených případů hepatitidy C je krásně vidět obrovský pokles během covidové pandemie, kdy jsme měli v letech 2020 až 2022 kolem pěti až šesti set nově diagnostikovaných. Dramatický nárůst na 1 300 hlášených případů v následujícím roce přičítám postcovidovému vzepětí. Pacienti se po odeznění pandemie vrátili k lékařům se zpožděním a také mezitím narostl počet reinfekcí (osoby, které byly jednou infikovány, nelze definitivně považovat za imunní – pozn. red.) mezi osobami ve vysoce rizikové populaci.