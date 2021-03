Letos je to 25 let od chvíle, kdy přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně začala dodávat špičkovou energii do sítě. | foto: Peřina Luděk, ČTK

Letos je to 25 let od chvíle, kdy přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně začala dodávat špičkovou energii do sítě. Pokud má svého otce, tak je to Miroslav Kopřiva, který obří projekt v Jeseníkách stavěl. On sám několikrát řekl, že je to jeho třetí dítě.