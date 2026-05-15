Zahrádkáře terorizuje sele. Už týdny jim ničí záhony a požírá úrodu

Lenka Muzikantová
  16:36
Malé vietnamské prase už měsíc terorizuje zahrádkáře v litovelské části Komárov na Olomoucku nedaleko tamního autobusového a vlakového nádraží. Přes díry v plotech prochází zahrádkářskou kolonií a pečlivě rozorává úrodu na záhonech.

Prasátko si v osadě podle zvířecích expertů musí připadat jako v ráji, protože má na jednom místě pohromadě spoustu pochoutek, naopak tamní majitelé zahrádek jsou z jeho řádění zoufalí.

Zalarmovali proto už litovelské strážníky, kteří se od druhé poloviny dubna snaží vypátrat majitele zvířete, zatím bez úspěchu. Se stejným výsledkem dopadly i jejich pokusy o odchyt. Radnice tedy povolala Zvířecí záchrannou stanici v Pateříně u Bílé Lhoty na Olomoucku.

„Vyzkoušeli jsme lovecké psy, které máme vycvičené, aby nezakusovali, sklopce, nejrůznější pasti s návnadami, ale sele je chytré. Na rozdíl tedy od koček a ježků, kteří do pastí spadli místo selete,“ popisuje manévry kvůli praseti šéf záchranné zvířecí stanice Ondřej Csik.

Sele vietnamského prasete trápí litovelské zahrádkáře, kterým ničí záhony. (6. května 2026)
Sele na útěku trápí několik týdnů zahrádkáře v Litovli (14. května 2026)
Problém podle něj je i špatný stav plotů mezi zahrádkami. „Všude v plotech a pod nimi jsou díry a prase za tu dobu, co je na svobodě, už má dobře zmapované všechny únikové cesty. Libovolně prochází v úseku dlouhém až 400 metrů a chytit ho je opravdu problém,“ dodal záchranář.

Na sociálních sítích se ve čtvrtek objevily snímky připravených záhonů s jahodami a cibulí a následné zkázy, kterou po návštěvě malého prasete zaznamenal jeden z tamních zahrádkářů. „Moc toho nezbylo. Musel jsem záhony obehnat paletami a dalšími zábranami, snad to bude fungovat,“ posteskl si zahrádkář.

Csik obavy a zlobu zahrádkářů chápe. „Je to na jednu stranu roztomilé mini selátko, ale poničí tady vše, co půjde. To je jisté,“ přemítá.

Pokud nebude záchranářům přát štěstí a prase se nechytí do nastražených pastí, v pondělí ráno na něj odborníci políčí speciální odchytovou klec i s kamerou.

„Je to originální klec na odchyt divokých prasat a psů, takže to už snad konečně vyjde a řádění malého ďábla ukončíme,“ usmívá se Csik.

