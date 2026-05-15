Zahrádkáře terorizuje sele. Už týdny jim ničí záhony a požírá úrodu

Prasátko si v osadě podle zvířecích expertů musí připadat jako v ráji, protože má na jednom místě pohromadě spoustu pochoutek, naopak tamní majitelé zahrádek jsou z jeho řádění zoufalí.
Zalarmovali proto už litovelské strážníky, kteří se od druhé poloviny dubna snaží vypátrat majitele zvířete, zatím bez úspěchu. Se stejným výsledkem dopadly i jejich pokusy o odchyt. Radnice tedy povolala Zvířecí záchrannou stanici v Pateříně u Bílé Lhoty na Olomoucku.
„Vyzkoušeli jsme lovecké psy, které máme vycvičené, aby nezakusovali, sklopce, nejrůznější pasti s návnadami, ale sele je chytré. Na rozdíl tedy od koček a ježků, kteří do pastí spadli místo selete,“ popisuje manévry kvůli praseti šéf záchranné zvířecí stanice Ondřej Csik.
Problém podle něj je i špatný stav plotů mezi zahrádkami. „Všude v plotech a pod nimi jsou díry a prase za tu dobu, co je na svobodě, už má dobře zmapované všechny únikové cesty. Libovolně prochází v úseku dlouhém až 400 metrů a chytit ho je opravdu problém,“ dodal záchranář.
Na sociálních sítích se ve čtvrtek objevily snímky připravených záhonů s jahodami a cibulí a následné zkázy, kterou po návštěvě malého prasete zaznamenal jeden z tamních zahrádkářů. „Moc toho nezbylo. Musel jsem záhony obehnat paletami a dalšími zábranami, snad to bude fungovat,“ posteskl si zahrádkář.
Csik obavy a zlobu zahrádkářů chápe. „Je to na jednu stranu roztomilé mini selátko, ale poničí tady vše, co půjde. To je jisté,“ přemítá.
Pokud nebude záchranářům přát štěstí a prase se nechytí do nastražených pastí, v pondělí ráno na něj odborníci políčí speciální odchytovou klec i s kamerou.
„Je to originální klec na odchyt divokých prasat a psů, takže to už snad konečně vyjde a řádění malého ďábla ukončíme,“ usmívá se Csik.