Nebe versus peklo ve dřevě. Řezbářské muzeum pod Sovincem nově ovládají čerti

Lenka Muzikantová
  7:34
Výjevy z pohádek, kořeny, čerti i vizuální a světelné efekty. Řezbář Jiří Halouzka ve své Pradědově galerii v Jiříkově buduje pekelnou podívanou. Pod jedenáctimetrovým vládcem jesenických hor Pradědem, který váží 15 tun a je jako nejvyšší socha v Česku zapsán v Guinnessově knize rekordů, roste nově peklo.

To řezbář Jiří Halouzka se svými syny buduje už téměř rok a ještě stále nemá hotovo. „Dokončení bude trvat určitě celou zimu. Je velké a chci tím vyjádřit, že je hodně zla na zemi. Věřím však, že bude lépe, protože z každé strany pekla stojí anděl a hlídá, aby zlo neuniklo ven. Protikladem je i dobro, které znázorňuju ve svém Betlému, jenž má v současné době 236 postav. Vyřezávám ho už skoro pětatřicet let,“ svěřuje se řezbář.

Pradědovo muzeum řezbáře Jiřího Halouzky se kromě rekordního betlému i sochy Praděda rozrůstá o pekelnou část plnou čertů.
Kvůli svému peklu do galerie navezl deset tun kořenů a přibudou další. Budou viset ze stropu i ze stěn a budou jakoby prorůstat do podzemních slují čertů. „Když zavřu oči, tak si právě tak představuju peklo. Nevidím žádnou skálu ani jeskyni, ale různě propletené kořeny. Ne takové, které lidé sbírají na topení, ale tenké, co působí jako sápající se chapadla,“ přiblížil Halouzka.

Držitel světových rekordů

K desítce čertů, kteří už nyní v galerii hrají mariáš nebo vaří v kotlích hříšníky, přibudou další. Stěny pak ozdobí malby a pekelné výjevy. Využít přitom chce řezbář i moderní techniku.

„Chtěl bych své peklo doprovodit zvukovými efekty, které budou hrozivé, realistické a budou pocházet z dnešní doby. Také chci, aby se světlo při průchodu peklem postupně rozsvěcovalo a osvětlovalo jednotlivé scenérie,“ přibližuje řezbář.

V galerii si umí představit i světelné tunely, které svedou denní světlo do neosvětlených koutů. „Chtěl jsem, aby i ty tmavé části mé stodoly, kterou lidé při prohlídce procházejí, odkryly svá tajemství,“ plánuje. Peklo v celé své kráse by mělo být hotové na jaře.

„Počítám tak duben a květen, dřív to nestihnu. Ono se to nezdá, ale jsou to stovky, možná i tisíce různých úkonů, jen rozvěsit všechny kořeny bude trvat a k tomu vyřezat další čerty... Práce máme dost,“ bilancuje muž, jehož celoživotní dílo bylo oceněno uvedením do Oxfordské encyklopedie významných osobností a je také držitelem čtyř světových a 25 českých rekordů, jež byly zapsány do Guinnessovy knihy rekordů. „Se vším mi vydatně pomáhají moji synové, bez nich by to nešlo,“ svěřuje se.

Na sochy si můžete sednout či si je osahat

V Pradědově galerii rodiny s dětmi pobaví kromě nejrůznějších atrakcí, prolézaček a kolotočů také socha Ježíška, kterého řezbář zpodobnil tak, jak si ho holky a kluci představují. Je to blonďatý chlapec s modrýma očima a má v sobě schránku, do které mohou děti vhodit vánoční přání Ježíškovi.

„Sochy, na které si můžete sednout, můžete si je osahat a vytahat oslíka za uši nebo slona za chobot, v sobě nesou i jiné vánoční poselství. Hlavně pro lidi, kteří jsou třeba nevidomí. Mají možnost poznat, kde má kůň uzdu, mohou si na něj sednout a přitom jsou v bezpečí, může to pro ně být vizuální kino,“ doufá Halouzka, který je nejšťastnější, když se k němu lidé vracejí. „Je to důkaz, že se jim tu líbí, a pro mě je to síla, která mě žene kupředu,“ vyznává se.

Pradědova galerie U Halouzků je nyní otevřena od středy do neděle od 9 do 17 hodin, od začátku příštího roku až do prvního dubnového dne bude uzavřena. Vstupné je pro dospělé 150 korun, děti od tří let zaplatí stokorunu. Rodinné vstupné vyjde na 500 korun. Do galerie můžete vzít i svého pejska, pokud je na vodítku. Platba je možná pouze v hotovosti.

