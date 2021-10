Praděd na několik hodin pokryl první poprašek sněhu, zima má ale zpoždění

„V pondělí navečer se ochladilo a zhruba od deseti začalo být pod nulou, nakonec teplota klesla až na minus tři stupně. Začal poletovat sníh a napadl poprašek, tak necelý centimetr,“ popsal Tomáš Hrazdil, provozní Hotelu Praděd – vysílač, který stojí na nejvyšší jesenické hoře s nadmořskou výškou 1 491 metrů.

„Ráno kolem šesté už ale bylo zase kolem nuly, takže srážky přešly do deště a rychle to roztálo,“ dodal.

O úplně první sněžení této zimní sezony podle něj nešlo, ve vzduchu poletovaly vločky už zhruba před dvěma týdny.

„V minulých letech už jsme v polovině října měli za sebou první větší sněžení, běžně to bylo pět až deset centimetrů. Ten nynější první záchvěv je asi nejpozdější, jaký jsem zažil za jedenáct let, co na Pradědu pracuji,“ nastínil Hrazdil.

Smíšené a případně sněhové přeháňky se podle předpovědi meteorologů mohou v Jeseníkách objevovat díky nočním teplotám pod bodem mrazu nejméně do soboty. Přes den ale kvůli oteplení sníh opět roztaje.

První sníh během pondělní mrazivé noci napadl v Česku třeba také na Sněžce, i tam šlo ale jen o drobný poprašek.