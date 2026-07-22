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Reálné testy pozemních dronů. Lipník se stává „Silicon Valley“ armádní robotiky

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Na armádním polygonu v Lipníku nad Bečvou je robotům nastraženo celkem 13 překážek, které napodobují reálný terén. (‎20. ‎července ‎2026) | foto: Armáda České republiky

Munici, zásoby nebo raněné už v budoucnu nemusejí na bojišti převážet vojáci ve velkých nákladních vozech, ale bezosádkové pozemní stroje. V Centru nasaditelných systémů v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku právě vzniká pracoviště, které bude poskytovat odborné podklady pro rozhodování o tom, jaké pozemní robotické prostředky armáda potřebuje a jak je bude používat.

Součástí centra je také nově vybudovaný Národní testovací polygon pro bezosádkové pozemní prostředky označovaný zkratkou NATEP UGV, kde vojáci ověřují schopnosti robotů.

Než přijít o četu vojáků, raději přijdu o četu robotů. Stroj můžeme vyrobit znovu, zkušeného vojáka ne.

Vít Knapekvelitel Centra nasaditelných systémů

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Reálné testy pozemních dronů. Lipník se stává „Silicon Valley“ armádní robotiky

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