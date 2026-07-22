Munici, zásoby nebo raněné už v budoucnu nemusejí na bojišti převážet vojáci ve velkých nákladních vozech, ale bezosádkové pozemní stroje. V Centru nasaditelných systémů v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku právě vzniká pracoviště, které bude poskytovat odborné podklady pro rozhodování o tom, jaké pozemní robotické prostředky armáda potřebuje a jak je bude používat.
Součástí centra je také nově vybudovaný Národní testovací polygon pro bezosádkové pozemní prostředky označovaný zkratkou NATEP UGV, kde vojáci ověřují schopnosti robotů.
Než přijít o četu vojáků, raději přijdu o četu robotů. Stroj můžeme vyrobit znovu, zkušeného vojáka ne.
Vít Knapekvelitel Centra nasaditelných systémů