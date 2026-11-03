V Šumperku hořelo v bytě po výbuchu plynové lahve, dva lidé se zranili

Hořet začalo před 16:00, oheň hasily tři jednotky hasičů. „Při našem příjezdu byl požár v bytě rozvinut v plném rozsahu. Z bytu jsme evakuovali tři osoby, z toho dva zraněné, utrpěli popáleniny. Ty jsme předali do péče zdravotnické záchranné služby. Z domu jsme zachránili také dva psy,“ doplnil mluvčí hasičů.
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Ostatní obyvatele bytového domu podle něj nebylo potřeba evakuovat - před příjezdem hasičů dům včas opustili ještě tři lidé.