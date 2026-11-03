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V Šumperku hořelo v bytě po výbuchu plynové lahve, dva lidé se zranili

Autor: ,
  18:03
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Požár po výbuchu propan-butanové lahve likvidovali v úterý odpoledne hasiči v třípatrovém bytovém domě v Šumperku. Z bytu evakuovali tři lidi, dva z nich se zranili. Utrpěli popáleniny, upřesnil mluvčí hasičů. Požár už se zasahujícím jednotkám podařilo zlikvidovat, příčinu výbuchu zjišťuje vyšetřovatel.

Hořet začalo před 16:00, oheň hasily tři jednotky hasičů. „Při našem příjezdu byl požár v bytě rozvinut v plném rozsahu. Z bytu jsme evakuovali tři osoby, z toho dva zraněné, utrpěli popáleniny. Ty jsme předali do péče zdravotnické záchranné služby. Z domu jsme zachránili také dva psy,“ doplnil mluvčí hasičů.

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Ostatní obyvatele bytového domu podle něj nebylo potřeba evakuovat - před příjezdem hasičů dům včas opustili ještě tři lidé.

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V Šumperku hořelo v bytě po výbuchu plynové lahve, dva lidé se zranili

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Požár po výbuchu propan-butanové lahve likvidovali v úterý odpoledne hasiči v třípatrovém bytovém domě v Šumperku. Z bytu evakuovali tři lidi, dva z nich se zranili. Utrpěli popáleniny, upřesnil...

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