Kvůli požáru luxusní vily jsou ve vazbě čtyři lidé, mezi nimi i její majitelé

Jde o známé a vlivné podnikatele. Crha se zabývá obchodováním s nemovitostmi a má personální agenturu. Jeho manželka se zase věnuje prodeji luxusní kosmetiky.

„Ve věci požáru domu v září 2023 v Moravičanech kriminalisté odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje zahájili trestní stíhání čtyř osob,“ informoval krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

Zda jde o pojistný podvod, policie přímo neuvedla. „Tyto osoby jsou stíhány pro úmyslné trestné činy, přičemž jedním z nich je i obecné ohrožení, za který trestní zákoník ukládá trest odnětí svobody na osm až patnáct let. Všichni čtyři obvinění jsou stíháni vazebně,“ řekl Hejtman.

Další informace s odkazem na nenarušení probíhajícího trestního řízení nebude policie k případu poskytovat.

O vazebním stíhání manželů Crhových je informována i sestra Davida Crhy Romana Crhová. „David nás bohužel zklamal už dříve a to, co se děje nyní, je dovršení všeho,“ prohlásila.

Podnikatel podporoval fotbal

Místostarostu Moravičan Antonína Pospíšila informace o vazbě uvalené na úspěšného podnikatele šokovala. „Pokud je to pravda, tak je to pro mě velké překvapení,“ komentoval. Pospíšil zmínil, že Crha podporoval řadu let v Moravičanech a především v sousední Mohelnici fotbalové kluby.

„Pan Crha získal v restitucích rozsáhlý majetek, který kdysi vybudoval jeho dědeček. V tom byla i podnikatelská vila, kterou přestavoval,“ popsal moravičanský místostarosta.

Yvona Crhová Mitrofanová je dlouhodobě aktivní na sociálních sítích, kde má početnou skupinu fanoušků, kteří čtou a sdílí její motivační příspěvky.

Po požáru 6. září 2023 uvedla: „Nelehko se mi to píše, přišli jsme dnes o bydlení, kus života a kus historie. Důležitější je, že v domě nikdo nebyl a žijeme. Děkuji za stovky nabídek k bydlení a pomoci,“ napsala tehdy Yvona Crhová Mitrofanová.

Požár poničil celou budovu

Požár byl ohlášen krátce po čtvrté ráno a na místo zamířily profesionální jednotky z Litovle, Uničova a Zábřehu společně s dobrovolnými hasiči z Moravičan, Mohelnice a Loštic.

„Ohněm byl zasažen celý objekt včetně střechy, takže byla nasazena i výšková technika,“ informoval tehdy mluvčí krajského hasičského sboru Josef Koláček.

Z vnitřních prostor vynesli hasiči tři propanbutanové lahve a objekt postupně uhasili. Majitel vyčíslil škodu na dvacet milionů korun. Vila procházela přestavbou z nebytových prostor na luxusní bydlení.

Rozlehlou vilu nechal vystavět továrník Václav Kratochvíl na přelomu 20. a 30. let 20. století. Stavba byla součástí jeho dřevařského průmyslového podniku vyrábějícího floky do bot. Vila je významným dokladem tehdy moderní funkcionalistické architektury. Po roce 1948 došlo k jejímu znárodnění.