Jsme nevinné, tvrdí ženy. Za požár a pojistný podvod poslal soud oba páry do vězení

Ondřej Zuntych
  11:18
Za úmyslné založení požáru historické vily v Moravičanech na Šumpersku poslal ve středu Krajský soud v Olomouci do vězení čtyři lidi na šest let až 7,5 roku. Rozhodnutí v kauze pokusu o pojistný podvod je nepravomocné, protože se všichni obžalovaní odvolali. Rozporují výpověď spoluvězně, kterému údajně hlavní organizátor David Crha ve vazební věznici prozradil, co zamýšlel.

Podle obžaloby požár založil Jiří Richter 6. září 2023 poté, co si ho na to najal jeho známý David Crha. Oba muži se k činu nakonec u soudu přiznali.

Pokud by pojišťovna vyplatila plnění, mohli obžalovaní získat přes 26 milionů korun. Původní záměr přitom byl „vydělat“ až 55 milionů korun.

Krajský soud v Olomouci otevřel kauzu pojistného podvodu, kdy si manželé Crhovi měli nechat podpálit luxusní vilu a žádali pojistné plnění. Uprostřed Yvona Crhová.
Krajský soud v Olomouci otevřel kauzu pojistného podvodu, kdy si manželé Crhovi měli nechat podpálit luxusní vilu a žádali pojistné plnění. Uprostřed David Crha, vpravo Monika Richterová.
V Moravičanech na Šumpersku vyhořela přestavovaná vila, škoda je předběžně odhadnuta na dvacet milionů korun. (6. září 2023)
V Moravičanech na Šumpersku vyhořela přestavovaná vila, škoda je předběžně odhadnuta na dvacet milionů korun. (6. září 2023)
Krajský soud podnikatele Crhu poslal na 7,5 roku do vězení a uložil mu dvoumilionový peněžní trest, Richter dostal sedm let. Právě on podle obžaloby v domě rozmístil kanystry s benzinem, propanbutanové lahve a další hořlavé materiály, které připravili s Davidem Crhou.

Obžalované jsou ale i jejich manželky, které vinu odmítají. Yvona Crhová Mitrofanová, vysoce postavená manažerka nadnárodní kosmetické společnosti, má jít na sedm let do vězení a zaplatit milion korun, Monice Richterové soud uložil šest let.

„Je to nefér,“ reagovala krátce na chodbě po vynesení rozsudku Crhová Mitrofanová.

Soud tresty zdůvodnil výší škody přesahující nejméně jednou zákonnou hranici deseti milionů, provedením činu v organizované skupině a i tím, že šlo o požár, tedy obecně nebezpečnou záležitost.

„Je tam celá série nepřímých důkazů. Z odposlechů je zřejmé, že obžalovaní o všem věděli a že to nevyšlo, jak plánovali. Dále je tu stopa DNA paní obžalované Crhové Mitrofanové na kanystru. Sama o sobě by nemohla být usvědčujícím důkazem, ale v kontextu dalších důkazů ano, tedy že převezli osobní věci či doklady z domu před požárem v dodávce naložené až po strop,“ řekl soudce Eduard Ondrášek.

Rozhodující je výpověď spoluvězně

„Také je zde výpověď pana Plaváka, kterému se pan Crha v nějaké své samolibosti doznal včetně rolí jednotlivých obžalovaných v páchání trestné činnosti, včetně obou žen,“ dodal soudce ke spoluvězni, s nímž se Crha potkal ve vazební věznici.

Plavák je odsouzený za loupež a podle soudce není dobrým člověkem, nicméně k detailní znalosti případu nemohl podle něj přijít jiným způsobem, například studováním spisu.

Majitel vyhořelé vily i žhář u soudu přiznali pojistný podvod, své manželky ale brání

Právě výpověď spoluvězně napadla obhajoba. „Je evidentní, že zdejší soud není přesně seznámen se spisovou dokumentací. Protože v Plavákově výpovědi jsou rozpory v přípravném a hlavním líčení. Celá vazba spočívá na jeho tvrzení, že má klientka Monika Richterová věděla, proč manžela k místu veze. Pak tvrdil, že to mu nikdy pan Crha neřekl,“ uvedl obhájce Petr Dítě.

Crhová Mitrofanová podle spisu na sociální síti vytvořila smyšlené alibi o oslavě výročí seznámení s manželem v Brně, které podpořila příspěvkem.

„Nepřímé důkazy shromážděné proti mé klientce jsou nesmyslné a podle mne jsme je všechny rozbili. I pan soudce řekl, že pokud by zůstalo jen u toho, věc je na zproštění obžaloby, problémem je ona (Plavákova) výpověď, kterou s ostatními obhájci považujeme za nafingovanou. Neměl podle nás autentický zážitek s Crhou, ale opakoval informace, které dostal předtím od policie,“ sdělila advokátka Dagmar Kordas Koláková.

Soud rozhodl ve prospěch obžaloby. „Když pomineme samotný způsob provedení a snahu získat neoprávněný majetkový prospěch, kterému zabránila i vynikající práce policie, tak přitěžujícími okolnostmi byl počet trestných činů, výše obohacení, které se obžalovaní snažili získat, a organizovaná skupina,“ řekl státní zástupce Stanislav Tichý.

