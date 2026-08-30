Hořící ubytovnu v Šumperku opouštěli lidé po žebřících, pro zraněného letěl vrtulník

Požár šumperské ubytovny zalarmoval záchranné složky podle prvotních informací kolem 19:30. Hořelo ve třetím patře výškové budovy.
„Při požáru ve třetím patře výškové budovy v Šumperku jsme zachránili 20 lidí. Využili jsme k jejich záchraně dva automobilové žebříky,“ uvedl mluvčí olomouckých hasičů Josef Koláček. Souběžně se záchranou lidí hasiči likvidovali požár.
|
V kempu na Pardubicku hořely karavany, stany i ubytovna. Jeden člověk se popálil
„Průzkumné skupiny v silně zakouřeném objektu prověřovaly přítomnost dalších osob,“ doplnil mluvčí. Při požáru se podle něj zranilo deset lidí, které hasiči předali do péče zdravotnických záchranářů.
Zdravotnická záchranná služba oznámila, že záchranáři ošetřili šest evakuovaných osob, z nich čtyři se nadýchaly zplodin vzniklých při požáru. Dva lidé jsou kvůli poškozeným dýchacím cestám v kritickém stavu a lékaři je napojili na umělou plicní ventilaci. Jednoho z nich sanitka převezla do šumperské nemocnice, druhého vrtulník přepravil do Fakultní nemocnice Olomouc.
U požáru zasahovala také policie. „Aktuálně zasahujeme u požáru ubytovny v Šumperku, na místě policisté evakuovali několik osob a na místo vyjel i krizový intervent,“ informovala Policie ČR na sociální síti X.