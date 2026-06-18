Ve čtvrtek o tom informoval mluvčí hasičů Petr Běhal. Nikdo se nezranil. Podle informací ČTK šlo o olomoucké čokoládovny Zora.
Po příjezdu jednotek bylo zjištěno zahoření ve skladovací hale, uvedl hasičský sbor na Facebooku. Požár vznikl zřejmě od zářivky.
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„Na místě zasahovaly čtyři jednotky hasičů. Požár se podařilo během chvíle lokalizovat, kvůli silnému kouři však byly znehodnoceny balíky s uskladněnými potravinami. Prostory jsme odvětrali za pomoci přetlakové ventilace a balíky jsme vyvezli ven,“ uvedl mluvčí hasičů.
Jednotky v dýchací technice následně vyhledávaly skrytá ohniska pomocí termokamery a prováděly jejich dohašování.