Požár vypukl kolem osmé hodiny ve druhém patře. Zranil se při něm jeden člověk, dalších 14 lidí hasiči ze silně zakouřených prostor zachránili ve vyváděcích maskách.
„Během evakuace osob utrpěl prozatím jeden muž lehké popáleniny dolní končetiny. Po ošetření byl transportován do olomoucké fakultní nemocnice,“ uvedli krajští záchranáři.
Zásah v dýchací technice vedli hasiči zvenku pomocí výškové techniky i vnitřkem domu. „Všechny byty ve vchodu jsme museli spolu s policií projít, zkontrolovat a obyvatele vyvést bezpečně ven,“ sdělila mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.
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Škoda dosáhla podle odhadu tří milionů korun. Zasažen požárem byl jeden byt, další tři nad ním silně zakouřené, stejně jako společné prostory. „Příčinou bylo zahoření baterie elektrokola, která se v pokoji nabíjela,“ dodala Balážová.