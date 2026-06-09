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Při nabíjení elektrokola v bytě vzplála baterie, škoda po požáru je tři miliony

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  10:32
Ranní požár panelového domu v Janského ulici v Olomouci způsobil v úterý škodu tři miliony korun. Oheň se podle hasičů začal šířit při nabíjení baterie elektrokola v pokoji bytu.

KRIMI

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Požár vypukl kolem osmé hodiny ve druhém patře. Zranil se při něm jeden člověk, dalších 14 lidí hasiči ze silně zakouřených prostor zachránili ve vyváděcích maskách.

Hasiči a záchranáři zasahovali v Janského ulici v Olomouci při požáru, který vznikl při nabíjení elektrokola v pokoji bytu. (9. června 2026)

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„Během evakuace osob utrpěl prozatím jeden muž lehké popáleniny dolní končetiny. Po ošetření byl transportován do olomoucké fakultní nemocnice,“ uvedli krajští záchranáři.

Zásah v dýchací technice vedli hasiči zvenku pomocí výškové techniky i vnitřkem domu. „Všechny byty ve vchodu jsme museli spolu s policií projít, zkontrolovat a obyvatele vyvést bezpečně ven,“ sdělila mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.

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Škoda dosáhla podle odhadu tří milionů korun. Zasažen požárem byl jeden byt, další tři nad ním silně zakouřené, stejně jako společné prostory. „Příčinou bylo zahoření baterie elektrokola, která se v pokoji nabíjela,“ dodala Balážová.

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