„Ze zakouřeného objektu jsme zachránili pět lidí a psa. Jednoho obyvatele jsme vyvedli vnitřní cestou, ostatní jsme evakuovali v koši výškové techniky,“ popsala mluvčí hasičů Lucie Balážová.
„Všechny jsme předali do péče zdravotnické záchranné služby, protože se nadýchali zplodin hoření,“ dodala mluvčí. Na místě zasahovaly čtyři hasičské jednotky, včetně dobrovolných hasičů.
Hasiči plameny dostali rychle pod kontrolu a silně zakouřenou budovu následně odvětrávali přetlakovým ventilátorem. „Zásah probíhal v dýchací technice vnitřní i vnější cestou,“ řekla Balážová.
Hasiči ještě krátce před půlnocí vyhledávali ohniska pomocí termokamery a dohašovali je. Příčinu vzniku požáru zjišťuje vyšetřovatel.