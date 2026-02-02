Harvestor vzplál na lesní cestě. Hasiči museli mít kvůli hustému dýmu masky


  10:11
Profesionální i dobrovolní hasiči zasahovali v neděli večer u požáru lesního stroje harvestoru ve Šternberku u Dolního Žlebu. Jen díky rychlému zásahu se požár nerozšířil na okolní stromy. Škoda je přes milion korun.
Zaparkovaný lesní stroj z dosud neznámého důvodu zachvátily plameny. (1. února 2025) | foto: HZS Olomouckého kraje

Po příjezdu jednotek na místo požáru byl celý stroj již v plamenech. „Za pomocí dvou C proudů se podařilo požár během krátké chvíle lokalizovat a zabránit jeho šíření na okolní lesní porost,“ informoval mluvčí hasičů Petr Běhal.

Požár vznikl na lesní cestě z Dolního Žlebu, kde stroj parkoval. Příčina vzplanutí ještě není jasná, šetření pokračovalo i v pondělí ráno. „Naši vyšetřovatelé stanovili předběžnou výši škody na milion korun,“ podotkl Běhal.

Podle mluvčího se požár se obešel bez zranění. Na místě zasahovaly tři hasičské jednotky, profesionálním hasičů ze Šternberka pomáhali jejich dobrovolní kolegové z Bohuňovic a Babic. Kvůli mohutnému dýmu museli hasiči zasahovat v dýchacích maskách.

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

29. ledna 2026  14:29,  aktualizováno  16:18

