Při požáru fritézy ve firmě se zranily dvě kuchařky, škoda je pět milionů

  7:57
Hasiči ve středu ráno likvidovali požár v kuchyni jedné z firem v průmyslovém areálu v Mohelnici na Šumpersku. Zranily se dvě kuchařky, které se snažily hořící fritézu uhasit ještě před příjezdem hasičů. Další čtyři lidé budovu sami opustili. Škoda podle prvních odhadů činí zhruba pět milionů korun, příčinu požáru zjišťuje vyšetřovatel, uvedli hasiči.
Následky požáru fritézy ve firemní kuchyni v Mohelnici na Šumpersku. (3. prosince 2025) | foto: Hasiči Olomouc

Do areálu vyjela jednotka hasičů ze Zábřehu a dobrovolní hasiči z Mohelnice.

Následky požáru fritézy ve firemní kuchyni v Mohelnici na Šumpersku. (3. prosince 2025)

„Zasahujeme u požáru v kuchyni jedné z firem v průmyslovém areálu v Mohelnici. Došlo zde k zahoření průmyslové fritézy. Požár byl hašen hasicími přístroji před příjezdem jednotek dvěma kuchařkami, které se při zásahu zranily. Zásah jsme převzali, ženám jsme poskytli první pomoc,“ informovali hasiči.

Zraněné ženy předali záchranné službě, zkontrolovali kuchyni a silně zakouřený objekt odvětrali. „Na místě pracuje nyní náš vyšetřovatel, který zjišťuje příčinu požáru. Škoda se dle odhadu vyšplhá k pěti milionům,“ dodali hasiči.

Když si žena postaví hlavu, postaví i srub. Jako 25letá Lucie v Jindřichově

Užitná plocha domu je 139 metrů čtverečních.

Lucii bylo 25 let, když se rozhodla pro stavbu srubu v Jindřichově na Šumpersku. Při plnění svého smělého snu předvedla velkou kuráž. „Chtěla jsem vypadnout z paneláku a dívala se po nějaké chalupě –...

Mezinárodní ostuda, míní ochránci o zabití ibisů. Do vzácných ptáků se už střílelo

Zastřelený vzácný ibis hnědý na rybníku Velká Choryně

Ornitologická senzace, kdy se na Choryňských rybnících u Hustopečí nad Bečvou na hranicích Olomouckého a Zlínského kraje objevili chránění ibisové hnědí, měla krátké trvání. Pár dnů nato, co výskyt...

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Jeseníky oplakávají záchranáře smrtelně zraněného v akci, lidé přispívají rodině

V Jeseníkách se v sobotu naposledy rozloučí s tragicky zesnulým horským...

Velkou vlnu smutku, kondolencí, ale také solidarity vyvolala mezi veřejností i pracovníky záchranných složek tragická smrt jesenického horského záchranáře Romana Fišnara. Ten utrpěl velmi vážná...

Olomouc - Celje 2:1, dvěma góly se blýskl Ghali. Hosté trefili dvakrát tyč

V akrobatické pozici je olomoucký Ahmad Ghali, přihlížejí brankář Darko Hrka z...

Olomoučtí fotbalisté v Konferenční lize podruhé za sebou naplno bodovali a zvýšili své šance na play off. V atraktivním utkání 4. kola ligové fáze porazili slovinské Celje 2:1. Oba góly vstřelil...

Plán nahradit v kraji dieselové vlaky elektrickými má trhlinu, nezískal dotaci

Czech Rail Days představily nový bateriový vlak, první vyrobený v ČR, který...

Cestující mají na železnici v Olomouckém kraji v příštích letech vozit moderní, ekologické a komfortní vlaky, jež budou umět kombinovat pohon z trakčního vedení s baterií. Poradí si tak i v úsecích,...

3. prosince 2025  4:53

Zloděj se zákazem řízení boural s kradenými auty, soud ho do vazby neposlal

První ze dvou aut, která během necelých dvou týdnů ukradl recidivista na...

Případ nepoučitelného muže, který během necelých dvou týdnů ukradl a poté naboural dvě auta, s nimiž navíc jezdil navzdory zákazu řízení, řeší nyní policisté z Jesenicka. Do dalšího vozu se navíc muž...

2. prosince 2025  16:50

Ornitologická senzace na Hané. Poprvé v Česku tam pozorovali raritního opeřence

Na Choryňských rybnících v Olomouckém kraji byl vůbec poprvé v Česku zaznamenán...

Unikátní pozorování si připsal na konto ornitolog Lukáš Brezniak z Přerovska. Na Choryňských rybnících na pomezí Olomouckého a Zlínského kraje totiž zdokumentoval velmi exotickou návštěvu – pisíka...

2. prosince 2025  12:09

V Jeseníkách jedou první sjezdovky. Jinde ještě dosněžují, vyhlídky jsou slibné

Lyžařskou sezonu 2025/2026 zahájili jako první v Jeseníkách opět ve skiareálu v...

Milovníci lyžování a snowboardingu už mají za sebou první jízdy nadcházející zimy v Jeseníkách. Areály Proskil Branná a Skiaréna Karlov sezonu zahájily v pátek, další středisko se přidalo o víkendu.

2. prosince 2025  4:52

Z vraždy ženy v Mírově je obviněn podmínečně propuštěný vrah, sám se nahlásil

Jednatřicetiletá žena zemřela v Mírově na Šumpersku násilnou smrtí v bytovém...

Muž obviněný z vraždy v Mírově na Šumpersku už jednou zabíjel a za svůj čin seděl v místním vězení. Informaci, s níž již minulý týden přišla redakce iDNES.cz, dneska na brífinku potvrdila policie....

1. prosince 2025  9:22,  aktualizováno  17:21

Za Mikulášem a čerty lze zajít na náměstí či do průvodu, dorazí i krampusové

ilustrační snímek

Kdo si chce v Olomouckém kraji užít mikulášskou veselici, má letos z čeho vybírat, včetně třeba průvodů krampusů. Většina akcí vypukne tradičně den před svátkem svatého Mikuláše, tedy 5. prosince,...

1. prosince 2025  16:27

Samy se zavírají, pojmou třikrát víc odpadu. V Ostravě testují nové kontejnery

Nový popelářský vůz s boční nakládkou od společnosti OZO Ostrava začal jezdit...

Jsou třikrát objemnější než ty současné, samy se zavírají, jsou ekologické, úsporné. Tak shrnul náměstek primátora Ostravy Aleš Boháč hlavní klady nových kontejnerů na směsný odpad, plasty a papír,...

1. prosince 2025  15:50

Práce? Ne, góly! Vašulín ve fotbalové lize dál vládne střelcům. Znáte jeho příběh?

Olomoucký útočník Daniel Vašulín se raduje z gólu proti Pardubicím.

Není to tak dávno, co si myslel, že ho fotbal ani neuživí. U kamarádů si domlouval brigády, pomáhal rekonstruovat bytová jádra, pak prodával sportovní oblečení. Vypadalo to, že druhá liga v Chrudimi...

1. prosince 2025

Mikrobus na Olomoucku vyjel ze silnice a převrátil se na bok, šest lidí se zranilo

Mikrobus v Olomouckém kraji se v důsledku nepříznivého počasí převrátil na bok....

Šest zraněných si v neděli večer vyžádala nehoda mikrobusu, který vyjel ze silnice a převrátil se na bok mezi obcemi Kokory na Přerovsku a Krčmaň na Olomoucku. Ve voze jelo 14 lidí. Podle mluvčí...

30. listopadu 2025  22:07

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

30. listopadu 2025  14:50,  aktualizováno 

Liberec - Olomouc 1:0, hosty dlouho držel brankář Koutný, překonal ho až Icha

Hráči Slovanu Liberec se radují po gólu Marka Icha v 83. minutě utkání proti...

Hosté neprohráli od začátku října, domácí zase třikrát v řadě nedostali gól. Jejich vzájemný souboj statistiky na straně Olomouce pozměnil. Liberečtí fotbalisté přehráli v 17. kole Chance Ligy...

30. listopadu 2025  15:23,  aktualizováno  17:53

