Při požáru fritézy ve firmě se zranily dvě kuchařky, škoda je pět milionů

Do areálu vyjela jednotka hasičů ze Zábřehu a dobrovolní hasiči z Mohelnice.
„Zasahujeme u požáru v kuchyni jedné z firem v průmyslovém areálu v Mohelnici. Došlo zde k zahoření průmyslové fritézy. Požár byl hašen hasicími přístroji před příjezdem jednotek dvěma kuchařkami, které se při zásahu zranily. Zásah jsme převzali, ženám jsme poskytli první pomoc,“ informovali hasiči.
Zraněné ženy předali záchranné službě, zkontrolovali kuchyni a silně zakouřený objekt odvětrali. „Na místě pracuje nyní náš vyšetřovatel, který zjišťuje příčinu požáru. Škoda se dle odhadu vyšplhá k pěti milionům,“ dodali hasiči.