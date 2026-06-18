Nehoda se stala ve 14.40 hodin na 279. kilometru dálnice ve směru z Olomouce na Ostravu. „Jednotky hasičů aktuálně zasahují u požáru návěsu kamionu. Čekám na bližší informace,“ uvedl pro iDNES po 15. hodině mluvčí olomouckých hasičů Petr Běhal.
Podle něj je dálnice uzavřená ve směru z Lipníku nad Bečvou na Olomouc. „Z druhé strany je uzavřený pouze jeden pruh,“ doplnil.
Jak dlouho bude provoz omezen, není zatím známé. Na místě se podle dopravních informací Ředitelství silnic a dálnic tvoří kolony.