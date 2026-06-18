Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Na D35 u Olomouce hoří kamion. Dým je vidět z velké dálky, dálnice stojí

Autor: , ,
  15:00aktualizováno  15:17
Dálnice D35 u Přáslavic na Olomoucku je ve směru na Ostravu uzavřena, hoří tam kamion. Požár je rozsáhlý, dým byl vidět z dálky několika kilometrů. Zásah na místě potvrdil mluvčí hasičů Petr Běhal, bližší informace k události zatím neměl. Podle mluvčí policie hořel návěs kamionu, vše se obešlo bez zranění.
Fotogalerie2

ilustrační snímek | foto: HZS Královéhradeckého kraje / Michal Fanta

Nehoda se stala ve 14.40 hodin na 279. kilometru dálnice ve směru z Olomouce na Ostravu. „Jednotky hasičů aktuálně zasahují u požáru návěsu kamionu. Čekám na bližší informace,“ uvedl pro iDNES po 15. hodině mluvčí olomouckých hasičů Petr Běhal.

Podle něj je dálnice uzavřená ve směru z Lipníku nad Bečvou na Olomouc. „Z druhé strany je uzavřený pouze jeden pruh,“ doplnil.

Jak dlouho bude provoz omezen, není zatím známé. Na místě se podle dopravních informací Ředitelství silnic a dálnic tvoří kolony.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Mlovite hanácke? Otestujte se, jak byste obstáli na Hané

V obdobném odění dříve chodili lidé na Hané.

Lidé nepolíbení hanáckou mluvou leckdy nevěřícně kroutí hlavou, když zavítají do moravských končin a slyší tamní nářečí. Hanáčtina má přitom dlouhou historii, formovala se už od 13. století. Rodilí...

Po D35 pendlovaly tanky Leopard. Mnozí řidiči si je za jízdy natáčeli na mobil

Z přáslavické posádky zamířila v devět ráno kolona tanků Leopard 2A4...

Po dálnici D35 v úseku mezi nájezdy u Kocourovce a Velkého Újezdu na Olomoucku v úterý od devíti ráno zhruba do tří odpoledne jezdilo šest tanků Leopard 2A4. Nacvičovaly zde dálkový přesun po silnici...

V 76 letech zemřel Petr Uličný. Bouřlivák, jenž uměl i pohladit. Sekanou jen s pivem!

Petr Uličný

Sršel vtipem, energií. Poslouchat jeho povídání o fotbale byla vždy radost, byť leckteří rozhodčí souhlasit nebudou. Další peprnou historku či průpovídku už ale legendární trenér Petr „John“ Uličný...

Na pohřbu Zdeňky Mašínové chyběl bratr Josef, ostatky zamíří do více míst

Poslední rozloučení se Zdeňkou Mašínovou, dcerou generála, odbojáře z druhé...

Se Zdeňkou Mašínovou se dnes odpoledne loučili lidé v Olomouci. Dcera člena legendární odbojové organizace Tři králové Josefa Mašína a sestra bratří Josefa a Ctirada, kteří se v roce 1953 postavili...

Tady nejste ve Wu-chanu! Svérázný prodejce v Olomouci baví zákazníky hláškami

David Vlk ve své prodejně Grunt Vlkovi.

Sotva otevře, už vítá první zákazníky. „Tak co dneska ochutnáme?“ ptá se muž, jemuž nikdo neřekne jinak než Vlk z Gruntu. Jeho malý obchod na Dolním náměstí v Olomouci voní čerstvými lahůdkami. Lidé...

Na D35 u Olomouce hoří kamion. Dým je vidět z velké dálky, dálnice stojí

Požár kamionu na 50,5 km D11 (14. října 2025)

Dálnice D35 u Přáslavic na Olomoucku je ve směru na Ostravu uzavřena, hoří tam kamion. Požár je rozsáhlý, dým byl vidět z dálky několika kilometrů. Zásah na místě potvrdil mluvčí hasičů Petr Běhal,...

18. června 2026,  aktualizováno  15:17

Nebezpečí pod hladinou koupaliště. Ostré a rezavé sloupky už poranily i děti

Premium
Zranění, které si chlapec způsobil při koupání v jezeře Poděbrady u Olomouce...

Poraněný chlapec, stížnosti návštěvníků a otázky kolem bezpečnosti. Přírodní koupaliště Poděbrady u Olomouce se ocitlo pod drobnohledem poté, co se na sociálních sítích objevilo upozornění na...

18. června 2026

Na pohřbu Zdeňky Mašínové chyběl bratr Josef, ostatky zamíří do více míst

Poslední rozloučení se Zdeňkou Mašínovou, dcerou generála, odbojáře z druhé...

Se Zdeňkou Mašínovou se dnes odpoledne loučili lidé v Olomouci. Dcera člena legendární odbojové organizace Tři králové Josefa Mašína a sestra bratří Josefa a Ctirada, kteří se v roce 1953 postavili...

18. června 2026,  aktualizováno  14:41

Kauza otrávených nápojů: našli v nich i jed na krysy, obžalovaný se hájí nepříčetností

Premium
Olomoucký krajský soud se začal zabývat případem otrávených nápojů ve...

Olomoucký krajský soud ve čtvrtek otevřel kauzu otrávených nápojů ve šternberské zbrojovce a na dalších místech v krajském městě. Jiří Kudlička z Moravského Berouna na Olomoucku čelí obžalobě z...

18. června 2026,  aktualizováno  11:51

Požár v hale čokoládoven napáchal škodu za 65 milionů, zničil uskladněné potraviny

Hasiči zasahují u požáru v průmyslovém areálu v Olomouci, kde došlo k zahoření...

Škodu ve výši 65 milionů korun způsobil požár, který ve středu zasáhl skladovací halu v jedné z olomouckých firem. Oheň se podařilo hasičům rychle zlikvidovat, následný silný kouř však znehodnotil...

18. června 2026  8:49,  aktualizováno  11:48

Náhodnou oběť dupáním znetvořil. Mladíka z Šumperska navrhli obžalovat z vraždy

ilustrační snímek

Kriminalisté navrhli obžalovat mladíka z loňské vraždy v Zábřehu na Šumpersku. Tehdy patnáctiletý chlapec tam podle spisu surově ukopal staršího muže z ubytovny. Z vyšetřování vyplynulo, že šlo o...

18. června 2026  11:03

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Souprava Klubu přátel kolejových vozidel Brno v čele s lokomotivou 213.901 čeká...

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  17. 6. 22:08

FN Olomouc dokončila hrubou stavbu nového pavilonu, ukrývá potrubní poštu i 13 výtahů

Prohlídka staveniště nového ústředního pavilonu B, největší budovy v dějinách...

Významného milníku dosáhla stavba nového centrálního pavilonu B přezdívaného „Franz Josef“ v areálu Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL). Největší budova v historii zdravotnického zařízení za 3,5...

17. června 2026  17:12

Nový název, trenér, příliv sponzorů. Volejbalový Přerov chce vyrůst v evropský klub

Momentka z utkání mezi Libercem a Přerovem.

Zatímco přerovští hokejisté s nadsázkou řečeno obraceli každou korunu a hledali nové partnery všude možně, aby si zachovali profesionální statut, volejbalový klub loni uzavřel kontrakty s deseti...

17. června 2026

Opilý řidič autobusu havaroval i s cestující. Teď se zodpovídá soudu, hrozí mu tři roky

Řidič autobusu na Přerovsku vyjel ze silnice a narazil do stromu. Po nehodě...

Řidič autobusu MHD, který koncem března havaroval v přerovské místní části Žeravice s téměř třemi promile alkoholu, se zodpovídá z ohrožení pod vlivem návykové látky. Policisté mu podezření sdělili...

17. června 2026  12:22

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Kamion jako nabušený operační sál. Lékaři trénovali také na lidském preparátu

Unikátní mobilní laboratoř, která nemá v Česku obdoby, do Šumperka přivezla...

Výjimečnou příležitost nacvičit si operace kolene a ramen měli v pondělí a v úterý ortopedové a chirurgové v Nemocnici Šumperk. Ve speciálně upraveném kamionu z Německa, který je přeměněný na...

17. června 2026  10:30

Třetí trenér za rok. Když se nedaří, co chcete dělat? ptá se prostějovský primátor

Bohuslav Pilný jako trenér Sokolova

Strach až do závěrečného kola. Přesně takovou emoci zažívají poslední roky fotbalisté Prostějova mnohem častěji, než by si přáli. Hanácký celek před pár lety pomýšlel na barážové příčky, v uplynulých...

16. června 2026  18:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.