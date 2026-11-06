Další požár na Olomoucku. Vzplál dřevník i rodinné domy, zasahovalo devět jednotek

„Za pomoci tří C proudů se nám podařilo požár rychle lokalizovat a zabránit jeho dalšímu šíření do střešních konstrukcí přilehlých rodinných domů. Následně hasiči za pomoci výškové techniky rozebírali střešní konstrukce a pomocí termokamery vyhledávali a dohašovali skrytá ohniska požáru,“ popsal událost mluvčí hasičů Petr Běhal.
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Požár v litovelské konzervárenské firmě. Plameny sahaly i po skladovací hale
Hasiči zasahovali v dýchací technice. Příčina vzniku požáru se vyšetřuje, doplnil mluvčí. Na místě zasahovali tři profesionální jednotky ze Šternberku, Litovle a Uničovu. Pomáhalo jim dalších šest sborů dobrovolných hasičů.
Hasiči během týdne likvidovali požáry v místních částech Litovle v Nasobůrkách a v Unčovicích v průmyslových areálech, v Unčovicích oheň zasáhl i halu a způsobil škodu 40 milionů korun.
V úterý likvidovali požár v třípatrovém bytovém domě v Šumperku, kde v jednom z bytů vybuchla plynová lahev, dva lidé se zranili. Ve čtvrtek zasahovali v silně zakouřeném objektu ubytovny v Mohelnici, kde vzplanul stavební odpad po rekonstrukci. Jeden člověk se zranil.