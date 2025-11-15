V Olomouckém kraji hořel příbytek bezdomovců, hospodářská budova i štěpka

Lenka Muzikantová
  12:58
Pernou noc mají za sebou hasiči v Olomouckém kraji, kteří řešili tři větší požáry. Hořela dlouhodobě neobývaná budova za průmyslovým areálem v Olomouci-Holici, kde podle informací místních přebývají bezdomovci. Po celou noc pak hasiči řešili také požár hospodářské budovy v Hanušovicích na Šumpersku, kde musela být ošetřena jedna žena, a zahořely i hromady štěpky v Kozlově na Olomoucku.

„Hasiči zasahovali celou noc a štafetově si předávali koliky od 18. hodiny až do rána,“ přiblížil mluvčí hasičů Radek Buryánek. Příčinu požáru i výši škod zjišťují vyšetřovatelé.

Obří požár hospodářské budovy v Hanušovicích byl nahlášen kolem druhé hodiny po půlnoci. „Hořela zřejmě garáž nebo dílna vedle mobilheimu a domu. Hospodářská budova se ocitla celá v plamenech a bylo potřeba hasit několika útočnými proudy. Za využití termokamery jsme požár v ranních hodinách zlikvidovali,“ popsal Buryánek.

„Jedné paní jsme volali zdravotnickou záchrannou službu, k dalším újmám na zdraví nedošlo,“ shrnul Buryánek.

Podle svědků hořel příbytek bezdomovců

Velký požár zalarmoval také obyvatele olomoucké ulice Šlechtitelů, kteří ho z dálky natočili. „Šel jsem do práce a uviděl obrovské plameny. Vše jsem natočil,“ sdělil muž, který redakci iDNES.cz své záběry poskytl. Podle tamních obyvatel hořel squat bezdomovců.

„Jedná se o neobývaný dům v lokalitě za průmyslovým areálem. Hořela střešní konstrukce a vše se obešlo bez zranění,“ shrnul Buryánek. Požár hasiči likvidovali za využití výškové techniky, dýchacích přístrojů a několika útočných proudů. „Je to dlouhodobě neobývaná nemovitost a nyní po se budou příčiny požáru došetřovat,“ dodal Buryánek.

Od 18. hodiny profesionální a dobrovolní hasiči zasahovali také v Kozlově, kde hořely hromady štěpky. „Bylo potřeba je rozhrnut na plochu a pomocí termokamer dohledat ohniska hoření. Využili jsme i speciální teploměr od majitele podniku na zpracování štěpky,“ prozradil Buryánek. Hasiči u požáru zasahovali až do ranních hodin.

Požár v Hanušovicích na Šumpersku. (15. listopadu 2025)
Požár v Hanušovicích na Šumpersku. (15. listopadu 2025)
Požár v Hanušovicích na Šumpersku. (15. listopadu 2025)
Požár v Olomouci-Holicích. (15. listopadu 2025)
V Olomouckém kraji hořel příbytek bezdomovců, hospodářská budova i štěpka

