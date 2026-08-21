Při požáru garáže shořel i sportovní mercedes, jeden člověk se zranil

Na místo vyjely likvidovat požár čtyři jednotky hasičů. Zasahovali profesionálové z Přerova, drážní hasiči a jednotky sboru dobrovolných hasičů z Oseku nad Bečvou a Přerova.
„Uvnitř garáže, která je součástí rodinného domu, se nacházel automobil. Požár se nám podařilo brzy lokalizovat a zabránit tak jeho šíření do obytné části,“ řekl mluvčí krajských hasičů Petr Běhal k zásahu v dýchací technice.
Plameny automobil zcela zničily. Při požáru se zranil jeden muž, kterého si převzali záchranáři.
„Muž utrpěl lehké popáleniny na dolní končetině a nadýchal se zplodin z hoření. Převezli jsme ho na chirurgii přerovské nemocnice k dovyšetření,“ uvedla mluvčí krajských záchranářů Lucie Mikisková.
K vyhledání a dohašení skrytých ohnisek použili hasiči termokamery.
Předběžná výše škody přesáhne podle Běhala milion korun, příčinou vzniku požáru se zabývá vyšetřovatel hasičů.