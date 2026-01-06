Hasiči vynesli z hořícího domu seniorku, i přes rychlou pomoc na místě zemřela

Obětí požáru byla pětasedmdesátiletá žena. „Ve spolupráci s hasiči zjišťujeme přesné příčiny a okolnosti této tragické události,“ napsala policie na sociální síti X. „I přes veškerou snahu zasahujících svým zraněním na místě podlehla,“ doplnila mluvčí olomouckých hasičů Lucie Balážová.
Požár připravil rodinu s dětmi o střechu nad hlavou, manžel leží v nemocnici
Hasiči dostali postupně požár pod kontrolu krátce po poledni a zabránili jeho šíření na okolní nemovitosti. Na místě zasahovalo šest jednotek.
„Vyhledáváme skrytá ohniska v celém objektu a dohašujeme. Využíváme termokamery. Škoda dle odhadu předběžně 5 milionů korun,“ popsala Balážová pár minut po dvanácté hodině.
„Na místě je i náš vyšetřovatel, který bude zjišťovat ve spolupráci s kriminalisty PČR příčinu požáru,“ dodala mluvčí hasičů. Na místě zasahují profi jednotky ze stanice Prostějov, Kojetín a Kroměříž a JSDH Němčice nad Hanou, Klenovice na Hané a Vrchoslavice.