Hasiči vynesli z hořícího domu seniorku, i přes rychlou pomoc na místě zemřela

Autor:
  12:56
U požáru rodinného domu v obci Hruška na Prostějovsku zasahovali v úterý kolem poledne hasiči. Z hořícího objektu vynesli vážně zraněnou seniorku, která i přes okamžitou pomoc záchranářů zraněním na místě podlehla. Oheň zasáhl dům v plném rozsahu. Příčiny požáru se vyšetřují.
Fotogalerie2

Požár rodinného domu na Prostějovsku si vyžádal jednu oběť (6. ledna 2026) | foto: HZS Olomouckého kraje

Obětí požáru byla pětasedmdesátiletá žena. „Ve spolupráci s hasiči zjišťujeme přesné příčiny a okolnosti této tragické události,“ napsala policie na sociální síti X. „I přes veškerou snahu zasahujících svým zraněním na místě podlehla,“ doplnila mluvčí olomouckých hasičů Lucie Balážová.

Požár připravil rodinu s dětmi o střechu nad hlavou, manžel leží v nemocnici

Hasiči dostali postupně požár pod kontrolu krátce po poledni a zabránili jeho šíření na okolní nemovitosti. Na místě zasahovalo šest jednotek.

Požár rodinného domu na Prostějovsku si vyžádal jednu oběť (6. ledna 2026)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

„Vyhledáváme skrytá ohniska v celém objektu a dohašujeme. Využíváme termokamery. Škoda dle odhadu předběžně 5 milionů korun,“ popsala Balážová pár minut po dvanácté hodině.

„Na místě je i náš vyšetřovatel, který bude zjišťovat ve spolupráci s kriminalisty PČR příčinu požáru,“ dodala mluvčí hasičů. Na místě zasahují profi jednotky ze stanice Prostějov, Kojetín a Kroměříž a JSDH Němčice nad Hanou, Klenovice na Hané a Vrchoslavice.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Auto na D35 zůstalo zaklíněné ve srázu. Rodina čekala na pomoc několik hodin

Havarované auto na dálnici D35 u Olomouce. (31. prosince 2025)

Několik hodin čekala na záchranu čtyřčlenná rodina včetně dvou dětí, která havarovala s osobním autem na D35 u Olomouce. Vůz sjel ze srázu k pilíři mostu a ze silnice nebyl vidět. Nehodu svědci...

Horská služba v Jeseníkách zachraňovala hochy v teniskách i další turisty

Botasky a tepláky na zasněženou Sněžku nepatří, upozorňuje Horská služba. (24....

Z jesenických hřebenů v pátek v podvečer dostávala horská služba šestici turistů, kteří uvázli poblíž Keprníku. Ve stejný den už měli její členové za sebou také záchranu dvou mladíků, kteří vyrazili...

Prodavačky nestíhají rovnat zboží, stojí se fronty v mrazu. Populární Lidl Outlet končí

Premium
Lidé brali v předposlední den provozu prodejnu Lidl Outlet útokem. Plné košíky...

Byl tu před Vánoci nakoupit dětem a vnoučatům dárky, zamířil sem i v úterý, aby se se svou oblíbenou prodejnou plnou extra slev rozloučil. Lidl Outlet totiž ve středu 31. prosince zavře a řetězec...

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

Hasiči vynesli z hořícího domu seniorku, i přes rychlou pomoc na místě zemřela

Požár rodinného domu na Prostějovsku si vyžádal jednu oběť (6. ledna 2026)

U požáru rodinného domu v obci Hruška na Prostějovsku zasahovali v úterý kolem poledne hasiči. Z hořícího objektu vynesli vážně zraněnou seniorku, která i přes okamžitou pomoc záchranářů zraněním na...

6. ledna 2026  12:56

Tisíce nových obyvatel a miliony do rozpočtu. Kampaň se Olomouci vyplatila

Budova olomoucké radnice na tamním Horním náměstí

K trvalému pobytu v Olomouci se loni od srpna do konce prosince přihlásilo díky motivační kampani magistrátu 2700 lidí, meziročně o 2000 více. Za nově zaregistrované obyvatele získá město až 57...

6. ledna 2026  11:47

Šetrný způsob náhrady srdeční chlopně. V Olomouci už pacienta otevírat nemusejí

Pro pacienty tento způsob operace znamená šetrnější průběh celého zákroku a...

Dušnost, únava, bolesti na hrudi či závratě. To jsou nejběžnější příznaky onemocnění aortální chlopně, které patří mezi nejčastější získané srdeční vady. Lékaři ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL)...

6. ledna 2026  10:23

Sníh a mráz na přelomu roku horaly potěšil, radost mají běžkaři i bruslaři

Mrazivé dny využívají v Moravskoslezském kraji bruslaři. Na snímku jsou...

Spokojeni jsou s průběhem vánočních svátků a přelomu roku provozovatelé hotelů, vleků a dalších zařízení v Beskydech i v Jeseníkách. A díky vývoji počasí mohli být spokojeni i návštěvníci hor. Právě...

6. ledna 2026  9:34

Lidé si v kraji se mzdami polepší, růst ale inflaci většinou překoná jen těsně

ilustrační snímek

Velmi obezřetně a jen o jednotky procent. Tak se dá obecně charakterizovat očekávané zvyšování mezd v tomto roce ve firmách sídlících v Olomouckém kraji. Kolektivní vyjednávání šéfů s odbory se ovšem...

6. ledna 2026  4:52

Zájem Slavie byl vysilující, popsal Kliment. Frydrych? Nechali jsme situaci uležet

Jan Kliment (9) slaví s Janem Navrátilem gól Olomouce proti Slavii.

V minulé sezoně se v Sigmě stal hvězdou. Z nechtěného útočníka v Plzni si Jan Kliment vykopal nominaci do reprezentace i titul ligového krále střelců. K tomu navíc dopomohl k triumfu Olomouce v MOL...

5. ledna 2026  20:10

Linka na výrobu paliva z odpadu v Prostějově má od kraje zelenou, lidé ji nechtějí

Skládka zaměstnává trestance, hledají i nebezpečné hořlaviny

Olomoucký krajský úřad souhlasí se stavbou linky na výrobu tuhého alternativního paliva (TAP) v Prostějově. Plánovaná linka má ročně zpracovat až 80 tisíc tun především komunálního odpadu. Souhlasné...

5. ledna 2026  17:08

Muž se třemi zákazy řízení ujížděl až dvoustovkou, útěk zhatily i stopy ve sněhu

Muž se třemi zákazy řízení ujížděl ve městě až dvoustovkou

Velmi nebezpečnou jízdu předvedl v Olomouci a okolí řidič, který neměl za volant vůbec usednout, protože to má soudně zakázáno. Při snaze vyhnout se policejní kontrole několikanásobně překročil...

5. ledna 2026  16:07

Radnice v kraji už dostaly z padlé Sberbank zpět většinu uložených peněz

Stejně jako v dalších městech Česka zamířily v pátek 25. února 2022 i do...

Už jen na „drobné“ čekají obce a města z Olomouckého kraje, jež měly své peníze uložené v české odnoži ruské Sberbank. Ta přestala v Česku fungovat v roce 2022, jen pár dní poté, co Rusko zaútočilo...

5. ledna 2026  12:01

Zázrak i pohroma. Sylla v Olomouci září, brzdí ho však nepochopitelné blikance

Abdoulaye Sylla ze Sigmy Olomouc hlavičkuje v zápase s Celje v Konferenční lize.

Fotbalistům olomoucké začíná Sigmy nepopulární zimní příprava před jarní částí Chance Ligy. Pauza skončila, je čas makat! Úmorné drily pod náročným trenérem Janotkou znamenají ještě větší obtížnost a...

5. ledna 2026  11:20

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Přerov modernizuje školní jídelny, opraví další dvě na hraně životnosti

Jídelna v Kratochvílově ulici v Přerově prošla v létě 2025 rekonstrukcí.

Mnohonásobně lepší hygienické podmínky, lepší technické zázemí a také menší energetická náročnost. Město Přerov v novém roce zmodernizuje dvě školní jídelny - na Velké Dlážce a v ulici Za Mlýnem. „Už...

5. ledna 2026  5:58

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

4. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  20:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.