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Požár domu v Řimicích popálil muže, přiletěl pro něj vrtulník. Hořelo také auto

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  15:02

Požár auta na Olomoucku. (2. srpna 2026) | foto: HZS Olomouckého kraje

Hasiče na Olomoucku zaměstnaly během víkendu zatím dva požáry. Nejprve šlo o požár rodinného domu v Bílé Lhotě – Řimicích a následně požár osobního automobilu u obce Tršice. V Bílé Lhotě se podle hasičů zranili dva lidi, jednoho z nich transportoval vrtulník.

K požáru rodinného domu vyjížděli hasiči v brzkých ranních hodinách do obce Bílá Lhota – místní části Řimice. Podle mluvčího hasičů Radka Buryánka byly na místě dvě zraněné osoby. „Jedna osoba transportována pomocí vrtulníku k dalšímu ošetření,“ uvedl mluvčí.

To potvrdila také mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikisková, podle které byli zraněni dva muži. „První pouze nadýchaný zplodin hoření, transportován na Oddělení urgentní péče FN Olomouc. Druhý utrpěl popálenin druhého až třetího stupně na skoro 50 procentech těla,“ informovala Mikisková s tím, že druhý zraněný utrpěl také inhalační trauma.

„V kritickém stavu byl transportován pomocí Letecké záchranné služby z Moravskoslezského kraje do Fakultní nemocnice Olomouc na popáleninové oddělení,“ dodala.

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Podle Buryánka byla škoda na domu předběžně odhadnuta na minimálně 1,5 milionu korun. Na místě zasahovali profesionální jednotky z Litovle a dobrovolné z Řimice, Bílé Lhoty, Loštice a Mohelnice.

K dalšímu požáru, tentokrát osobního auta převráceného na střechu, vyjížděli hasiči k obci Tršice, rovněž na Olomoucku. Od automobilu následně vzplála také okolní tráva. V tomto případě na místě zasahovali profesionální hasiči z Olomouce a dobrovolní z obce Tršice.

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