„V Dolanech došlo k požáru hospodářské budovy. Při našem příjezdu hořel objekt v plném rozsahu. Nasadili jsme 5 útočných proudů. Na místo byla povolána výšková technika, velkokapacitní cisterna a protiplynový speciál,“ sdělil mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Josef Koláček.
Při požáru zasahovali profesionální hasiči ze Šternberka a Olomouce a dobrovolní hasiči z Bohuňovic, Dolan a Jívové. Čerpací stanoviště si zřídili na místním rybníku. „Jedním proudem jsme ochlazovali i ohrožený sousední rodinný dům. Zasahovali jsme v dýchací technice,“ řekl Koláček.
|
Rozsáhlý požár třídírny plastu na Olomoucku způsobil škodu 19 milionů
Poté hasiči vynášeli materiál z budovy, místo prolévali vodou a vyhledávali skrytá ohniska termokamerou. „Z místa požáru jsme odjížděli kolem 23. hodiny,“ doplnil mluvčí.
Ve čtvrtek na místě pracuje vyšetřovatel hasičů, který zjišťuje příčinu požáru. Výše škody je předběžně odhadnuta do jednoho milionu korun.
|
2. srpna 2025