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Ve shořelé kůlně v Hranicích našli lidské tělo, kriminalisté nařídili pitvu

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  10:38
Čtyři jednotky hasičů likvidovali požár zahradní kůlny v Hranicích. (9. srpna...

Čtyři jednotky hasičů likvidovali požár zahradní kůlny v Hranicích. (9. srpna 2026) | foto: HZS Olomouckého kraje

Čtyři jednotky hasičů likvidovali požár zahradní kůlny v Hranicích. (9. srpna...
Čtyři jednotky hasičů likvidovali požár zahradní kůlny v Hranicích. (9. srpna...
Čtyři jednotky hasičů likvidovali požár zahradní kůlny v Hranicích. (9. srpna...
Čtyři jednotky hasičů likvidovali požár zahradní kůlny v Hranicích. (9. srpna...
5 fotografií
Když v neděli krátce před půlnocí přijali hasiči oznámení o požárů zahradní kůlny v Hranicích na Přerovsku, netušili, co je na místě čeká. V shořelém objektu totiž nalezli mrtvé tělo. Hraničtí kriminalisté nyní zjišťují identitu oběti, byla nařízená soudní pitva.
Čtyři jednotky hasičů likvidovali požár zahradní kůlny v Hranicích. (9. srpna 2026)

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Při tragickém požáru shořela kůlna v místní části Drahotuše. „Po příjezdu čtyř jednotek hasičů byla kůlna zcela zasažena požárem. Během průzkumu objektu jsme nalezli osobu bez známek života,“ informoval v úterý mluvčí krajských hasičů Petr Běhal.

„Zdali se jednalo o muže, který v chatce přespával nebo šlo o jinou osobu, zjišťují hraničtí kriminalisté. U zemřelého byla nařízena soudní pitva,“ dodal policejní mluvčí Libor Hejtman.

Na místo byli povoláni také specialisté z odboru kriminalistické techniky a expertiz Moravskoslezského kraje včetně psovoda se služebním psem vycvičeným k vyhledávání akcelerantů hoření. „Prvotním ohledáním místa požáru nebylo zjištěno cizí zavinění. Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro přečin usmrcení z nedbalosti,“ ujistil Hejtman.

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„Za pomoci několika C proudů se nám podařilo požár lokalizovat a zabránit jeho dalšímu šíření. Hasiči zasahovali v dýchací technice, následně rozebírali konstrukce a za pomoci termokamery vyhledávali a dohašovali skrytá ohniska,“ popsal zásah hasičů Běhal.

Příčina vzniku požáru a výše škody jsou nadále v šetření.

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