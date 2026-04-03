V Prostějově hořel byt. Tři lidé se nadýchali kouře, převzali je záchranáři

Autor: ,
  11:26aktualizováno  13:32
Na sídlišti Hloučela v Prostějově v pátek dopoledne hořelo v bytě panelového domu. Zakouřený dům muselo opustit 51 lidí, informovali hasiči na sociální síti X. Tři lidi, kteří se nadýchali zplodin hoření, zdravotničtí záchranáři převezli do nemocnice, řekla mluvčí záchranné služby Lucie Mikisková.

V Prostějově hořel byt. Tři lidé se nedýchali kouře a museli je převzít záchranáři. (3. dubna 2026) | foto: HZS Olomouckého kraje

Po poledni se lidé postupně mohli začít vracet do svých bytů, řekla mluvčí hasičů Lucie Balážová. Příčina požáru ani výše škody zatím známé nejsou.

Podle zveřejněné fotografie hořel byt v předposledním patře výškového domu. „Budova byla silně zakouřena, evakuovali jsme proto z celého vchodu ve spolupráci s Policií ČR 51 osob,“ napsali hasiči.

Záchranáři převzali do péče tři lidi, kteří se nadýchali zplodin hoření, popálení nebyli, řekla Mikisková. „Byli převezeni na interní oddělení prostějovské nemocnice,“ dodala.

Požár byl hasičům nahlášen kolem 09:30. Hasiči během zásahu vyhlásili druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Na místě zasahovalo devět hasičských jednotek vnitřkem budovy a také s pomocí výškové techniky. Dům poté odvětrávali.

„Celý objekt jsme zkontrolovali. Vypadá to, že všechny byty kromě zasaženého požárem by měly být obyvatelné,“ uvedla Balážová. Lidé mohou případně využít náhradního bydlení po dohodě s městem. Po poledni se lidé postupně vraceli do svých bytů.

Osmnáctiletý Šimon se pere s nádorem na mozku. Lékařce stačil pohled do očí

Premium
Osmnáctiletý Šimon Morong je po operaci mozku a každé úterý jezdí s tátou do...

Vše začalo nenápadnými bolestmi hlavy, dnes osmnáctiletý Šimon Morong si na ně začal stěžovat rodičům. Ani je nenapadlo, že jsou předzvěstí nebezpečné nemoci. Naštěstí pro rodinu ji lékaři zavčas...

Prchám rád a prchám stále. Omilostněný Kajínek ukázal ve videu návrat na Mírov

Jiří Kajínek se dostal na svobodu 23. května 2017, kdy dostal milost od...

Příští rok v květnu uplyne deset let od chvíle, kdy Miloš Zeman omilostnil Jiřího Kajínka, pravomocně odsouzeného za vraždu. Ten si svou image několikanásobného útěkáře z vězení hýčká prostřednictvím...

Loděnka už roste, největší žraločí akvárium v Česku ukazuje nové vizualizace

Vizualizace nového pavilonu Loděnka s velkým akváriem pro žraloky i...

Bagry se zakously do areálu olomoucké zoo a rozjely stavbu, která dá nový, maximální prostor jedněm z nejrespektovanějších mořských predátorů. Na Svatém Kopečku už od začátku měsíce roste největší...

Auto vjelo do protisměru a střetlo se s autobusem. Pět zraněných, zasahoval i vrtulník

Po srážce osobního vozu s autobusem u Horní Loděnice na Olomoucku zůstala...

U Horní Loděnice na Olomoucku se dnes před polednem střetlo osobní auto s autobusem. Zranění utrpělo pět lidí, z toho tři z autobusu, na místě zasahovala mimo jiné letecká záchranná služba. Silniční...

Unikátní kostry dinosaurů z 3D tiskárny. Nadšenec je ukazuje v domácím muzeu

Lukáš Vymětal vystavuje v Dinosauřím muzeu Čertoryje věrné repliky dinosaurů,...

Velký fanoušek dinosaurů Lukáš Vymětal vytváří s pomocí 3D tisku kostry dinosaurů v životní velikosti. Zájemcům je ukazuje v domácím muzeu v Charvátech na Olomoucku. Kdo si předem zavolá, může si...

Odkaz na Kristovu krev. Místo zeleného velikonočního piva uvařili v Kostelci rudé

Pivovar Castellum z Kostelce na Hané na Prostějovsku se rozhodl nabídnout o...

Malý pivovar, velké nápady. Tak by se dala stručně popsat filozofie pivovaru Castellum z Kostelce na Hané na Prostějovsku. Ten razí vlastní cestu kyselých a experimentálních piv, což prokázal třeba i...

5. dubna 2026  7:57

Olomouc - Ml. Boleslav 2:4, divoký zápas, hosté vedli o tři branky, pak se strachovali

Olomoucký Danijel Šturm se snaží udržet míč v souboji proti Michalu Ševčíkovi z...

To byl zápas. Olomoučtí fotbalisté doma s Mladou Boleslaví po hodině hry prohrávali 0:3, ale pak manko snižovali a v závěru dokonce dostali míč do sítě potřetí. Jenže přihrávající Kliment si při...

4. dubna 2026  16:49,  aktualizováno  17:05

Kyberšmejdi cílí na emoce seniorů, pomůže nový projekt Neviditelní

ilustrační snímek

Seniorů na internetu přibývá. S nimi se však na sítě přistěhovali i kyberšmejdi, kteří zranitelnou generaci využívají k peněžním podvodům. Projekt Neviditelní, který se zaměřuje na zviditelňování...

4. dubna 2026

Bezpečná místnost má doma smysl. Stát není schopen zajistit kryty, říká politolog

Premium
Odborník na mezinárodní bezpečnost Ondřej Filipec z Univerzity Palackého v...

Jak ochránit sebe a svou rodinu v době vyhrocených mezinárodních vztahů a válečných konfliktů, ale třeba také při živelné pohromě? Odborník na mezinárodní bezpečnost Ondřej Filipec z Univerzity...

4. dubna 2026

Prchám rád a prchám stále. Omilostněný Kajínek ukázal ve videu návrat na Mírov

Jiří Kajínek se dostal na svobodu 23. května 2017, kdy dostal milost od...

Příští rok v květnu uplyne deset let od chvíle, kdy Miloš Zeman omilostnil Jiřího Kajínka, pravomocně odsouzeného za vraždu. Ten si svou image několikanásobného útěkáře z vězení hýčká prostřednictvím...

4. dubna 2026  11:42

Jde do tuhého, vědí v Sigmě. Musíme naplnit očekávání, burcuje Janotka

Fotbalová Sigma dokázala to, co jí před sezonou věřil málokdo. Minulý týden...

Dva víkendy měla fotbalová Chance Liga pauzu, čekání je ale po úspěšné reprezentační pauze u konce. Sigma v sobotu od 15.00 přivítá na Andrově stadionu ve 28. kole Mladou Boleslav. Vzhledem k...

4. dubna 2026  9:50

Další posily? Stejně budu hrát já. Baráth plní, co slíbil. A teď do top čtyřky, velí

Peter Baráth (v modrém) v akci v zápase Konferenční ligy na půdě Mohuče.

Nejlepší posila ze všech? Ačkoliv středopolař fotbalové Sigmy Peter Baráth zatím na soutěžní branku v novém dresu čeká, jeho přínos pro olomoucký celek je docela možná největší ze všech 21 posil,...

4. dubna 2026

Táborsko utrpělo debakl, padla i Opava. Jihlava při debutu kouče Nikla remizovala

Jeden z českobudějovických trenérů Marek Nikl sleduje utkání v Brně.

Táborsko v 21. kole druhé fotbalové ligy utrpělo debakl 0:4 na hřišti nováčka soutěže Ústí nad Labem. Zaváhání druhého celku tabulky nevyužila třetí Opava, která podlehla 0:2 Vlašimi. Jihlava...

3. dubna 2026  17:34,  aktualizováno  20:23

Čtyřicet let? Sezonu ještě přidám! Legenda Olomouce Ondrušek prodloužil smlouvu

Liberecký Martin Faško-Rudáš brání Jiřího Ondruška z Olomouce.

Ve čtvrtek oslavil čtyřicáté narozeniny a v pátek se rozhodl: Ještě rok přidám! Legenda olomouckého hokeje, kapitán Jiří Ondrušek, odehraje v Moře minimálně další sezonu, v pátek odpoledne podepsal s...

3. dubna 2026  17:22

Na Korejce pozor, Sigma může vyprávět. Dovést je do Česka? Složité, i kvůli vojně

Kapitán Sigmy Kliment se marně snaží odzbrojit Jihokorejce Leeho, jenž se...

Až se za dva měsíce česká fotbalová reprezentace po dvaceti letech představí na mistrovství světa, půjde tak trochu o krok do neznáma. Ve skupině A totiž nemá žádného soupeře z Evropy, ale domácí...

Speciální prohlídky, pečení i luštění kvízů. Hrady a zámky zvou na sváteční akce

Na Velikonoce otevře i hrad Šternberk. I s pořádnou velikonoční výzdobou. (20....

Kostýmované prohlídky, slavnostně vyzdobené komnaty, velikonoční zvyky a tradice včetně pečení jidášů nebo lidové jarmarky s řemesly. Pestrý program nabídnou návštěvníkům o velikonočních svátcích...

