V Prostějově hořel byt. Tři lidé se nadýchali kouře, převzali je záchranáři

Po poledni se lidé postupně mohli začít vracet do svých bytů, řekla mluvčí hasičů Lucie Balážová. Příčina požáru ani výše škody zatím známé nejsou.
Podle zveřejněné fotografie hořel byt v předposledním patře výškového domu. „Budova byla silně zakouřena, evakuovali jsme proto z celého vchodu ve spolupráci s Policií ČR 51 osob,“ napsali hasiči.
Záchranáři převzali do péče tři lidi, kteří se nadýchali zplodin hoření, popálení nebyli, řekla Mikisková. „Byli převezeni na interní oddělení prostějovské nemocnice,“ dodala.
Požár byl hasičům nahlášen kolem 09:30. Hasiči během zásahu vyhlásili druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Na místě zasahovalo devět hasičských jednotek vnitřkem budovy a také s pomocí výškové techniky. Dům poté odvětrávali.
„Celý objekt jsme zkontrolovali. Vypadá to, že všechny byty kromě zasaženého požárem by měly být obyvatelné,“ uvedla Balážová. Lidé mohou případně využít náhradního bydlení po dohodě s městem. Po poledni se lidé postupně vraceli do svých bytů.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz