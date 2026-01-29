Dálnici D46 blokuje požár dálkového autobusu, policie evakuovala 35 lidí

„Dálniční úsek mezi EXIT 21 Prostějov a EXIT 16 Vranovice – Kelčice je v obou směrech uzavřen,“ napsala policie na síti X. Krátce po půl třetí byl obnovem provoz ve směru z Vyškova na Prostějov.
Připravujeme podrobnosti.
Policisté obvinili osmapadesátiletého muže z nebezpečného vyhrožování. Na internetu zveřejnil výhružný komentář, který vzbuzoval obavu o zdraví či život prezidenta, uvedla policie na síti X. Muž...
Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...
Prezident Petr Pavel nezůstává jen za kancelářským stolem. Během návštěvy Olomouckého kraje vyrazil k Hranické propasti, která se pyšní titulem nejhlubší zatopené jeskyně světa, a prohlédl si i...
Prezident Petr Pavel během čtvrteční debaty s obyvateli Hranic na Přerovsku nevyloučil, že bude znovu kandidovat na funkci hlavy státu. Podobnému dotazu čelil i při setkání s olomouckými zastupiteli....
Jako když liška vběhne do kurníku a pozabíjí všechno, co se hýbe. Tak si počínala vlčí smečka, která tento měsíc zaútočila na ovce v Maršíkově na Šumpersku. Po běsnění šelmy zůstalo přes deset...
Policisté zasahují u požáru dálkového autobusu na 17. km dálnice D46 ve směru z Prostějova na Vyškov. Z autobusu evakuovali 35 lidí.
Teprve loni začala zoo v Olomouci chovat kosmany zakrslé východní, tedy vůbec ty nejmenší opice na světě. Přesto se už na konci letošního ledna radují místní zoologové z nového přírůstku do rodiny -...
Mezinárodní tým vědců objevil hluboko v půdě v jihoamerickém Chile dosud neznámého brouka. Unikátnost miniaturního tvora, který měří méně než jeden milimetr, je slepý a bezkřídlý, potvrdila genetická...
Za méně než tři čtvrtě roku budou voliči rozhodovat, kdo by mohl zasednout na olomoucké radnici. Ačkoli komunální volby se teď mohou zdát být ve stínu sněmovního dění, strany už si volí lídry nebo...
Moravští páni ze Žerotína patřili k nejvzdělanější elitě své doby. Přesto se jejich panství stalo dějištěm nejhoršího justičního masakru v našich dějinách. Proč humanisté dopustili řádění inkvizitora...
Byť daleko od domova, budou se rodiny s těžce nemocnými dětmi v olomoucké fakultní nemocnici v blízké budoucnosti moci cítit jako doma. Trávit společně čas i se svými sourozenci, jíst jídlo, které...
Kauzu týrání zvířat velkého rozsahu řeší nyní Státní veterinární správa (SVS) na Olomoucku. V obci Křelov objevili inspektoři při kontrole téměř devět desítek podvyživených ovcí žijících v nevhodných...
Nejvyšší soud (NS) v kauze Vidkun zmírnil tresty vlivnému olomouckému podnikateli Ivanu Kyselému a bývalému olomouckému krajskému policejnímu náměstkovi Karlu Kadlecovi, oba mají podmínky. Dovolání...
Žalobce navrhl v kauze veřejných zakázek na informační systémy, v níž je obžalováno 24 lidí a firmy Tesco SW a Eunice Consulting, mírnější právní kvalifikaci a téměř u poloviny obžalovaných také...
Téměř nekonečné čekání. Tedy lépe řečeno sedmačtyřicet zápasů. Ale i to je setsakramentsky dlouhá doba. Olomoucký hokejista Daniel Ministr by mohl vyprávět. Přesně tak dlouho mu totiž trvalo, než...
Sedm posil za zimní přestupové období fotbalové Sigmě nestačí. Po nenasytném posilování v ofenzivě se teď hanácký celek zaměřuje na defenzivu. A vlastně stále i na útok, neboť útočník Dembe se krátce...