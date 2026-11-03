„Zasahujeme v Litovli, místní části Nasobůrky u požáru v průmyslovém areálu,“ potvrdil krátce před devátou ranní mluvčí hasičů z Olomouckého kraje Josef Koláček.
Hořely podle něj dřevěné palety a plastové přepravky na ploše cca 20x30 metrů. Hasiči v dýchací technice dostali oheň rychle pod kontrolu. Na místě zasahovaly dvě profesionální jednotky společně s dvěma jednotkami dobrovolných hasičů.
„Oheň se nám podařilo zastavit a uchránit tak přilehlou skladovací halu,“ uvedl mluvčí. „V devět hodin jsme již prováděli dohašování a vyvážení zasaženého materiálu,“ ujistil Koláček.
„Příčinu zjišťuje na místě náš vyšetřovatel,“ doplnil mluvčí hasičů s tím, že škoda byla odhadnuta na 200 000 korun.
„Hořely dřevěné palety, teď už nic není. Žádné opatření nebylo potřeba. Kdyby ano, hasiči by nám dali nařízení,“ uvedl o půl desáté ráno starosta Litovle Viktor Kohout (SNK Litovel).