Řeky při povodních ucpaly tisíce tun dřeva, obnova jezů a hrází potrvá roky

Těžké stroje intenzivně odstraňují škody po povodni a zabezpečují okolí řek. Minulý týden jich byly nasazené čtyři desítky. „Řeka se musí celá opevnit, jinak tam lidé bydlet nebudou, bojí se. Kdyby se to jen vysypalo z hlíny a dalo do původního stavu, nikdo nebude pod břehem chtít žít,“ řekl starosta Hanušovic Marek Kostka (nez.).

Ve městě se stékají Morava a Branná. Spolu s Desnou a Krupou nejvíce poškodily Šumpersko, kde má toky ve správě Povodí Moravy. O Bělou, která poničila Jeseník, Českou Ves, Písečnou či Mikulovice, se stará Povodí Odry.

„Poškozená místa sanujeme, aby voda nepodemílala břehy, zajišťujeme riziková kácení a odstraňujeme tisíce tun dřeva napěchovaných ve vodních tocích, těžíme naplavený materiál z míst, kde si během povodně řeky vytvořily nová koryta,“ popsal generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

„Tyto zabezpečovací práce na kritických místech chceme dokončit během podzimu. Po celou dobu jsme v pravidelném kontaktu se starosty dotčených obcí, kteří jsou důležitým článkem v organizaci prací,“ dodal.

Pomáhají i podniky z méně zasažených povodí

Nejvíce starostí se zabezpečením je podle něj podél Moravy od Hanušovic po Bohdíkov. Dalšími místy na severu kraje jsou například Vikýřovice, Velké Losiny, Loučná nad Desnou, Petříkov a Ostružná.

16. září 2024

Do oblasti vodohospodáři přesunuli svou techniku i pracovníky z méně postižených částí povodí Moravy, posily vyrazily i do povodí Odry. Na pomoc přijeli rovněž zaměstnanci a bagry státních podniků starajících se o Vltavu, Ohři a Labe.

„Tam, kde je to již možné, pracuje v korytech vodních toků veškerá technika, kterou máme k dispozici,“ uvedl před několika dny za Povodí Odry generální ředitel Jiří Tkáč. Chválil i spolupráci s hasiči a armádou.

První odhady škod na vodohospodářském majetku mluvily o stamilionech korun. Dát koryta do původního stavu bude podle ředitele pro správu Povodí Moravy Antonína Tůmy otázka týdnů až měsíců.

„Ale obnova všech staveb, jezů a hrází, to je otázka několika let. Škody jsou veliké, vyžaduje to udělat kvalitní projekty,“ uvedl Tůma a dodal, že důležité je dostat koryta do původní polohy, aby mohly navazovat ostatní stavby.

„Po dokončení zabezpečovacích prací přijdou na řadu opravy a rekonstrukce koryt vodních toků a dalšího vodohospodářského majetku, které před samotnou realizací budou vyžadovat projektovou přípravu,“ doplnil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Jeseník stojí odstraňování škod milion denně

Stejně jako ve vesnicích a městech vznikl i u řek a přítoků problém, kam s naplaveným materiálem. Zemědělské společnosti, jež mají v okolí pozemky, proto vyšly vstříc a poskytly je jako deponie.

Kraj už oslovil samosprávy, jak vyčíslit škody a žádat o finance z 250 milionů vyčleněných krajským zastupitelstvem na první rychlou pomoc.

„Potřebujeme hlavně peníze na likvidaci odpadů a placení strojů. Vyvážíme tisíce tun odpadu a naplavenin, pořád přesouváme materiál, odpad na skládku, hlínu na pole. Na skládce je tisíc korun za tunu. Všechno je navíc ještě napité, takže to váží třeba třikrát tolik,“ podotkl starosta Hanušovic Kostka.

Například Jeseník informoval, že jen práce technických služeb stojí město denně více než milion korun.