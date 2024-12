Po záplavách žije muž v cirkusové maringotce, dům u řeky chce stavět dál

Ke karavanu z cirkusu Berousek se příchozí dostanou jen v gumácích. Následky katastrofálních povodní jsou totiž na břehu Bělé stále patrné – maringotka se při pohledu z druhého břehu ztrácí před obrovskými nánosy naplavenin a štěrku. Celému obrazu dominuje torzo utrženého mostu.

Gavlas pohromu sledoval z oken maringotky. „Byl jsem v klidu, výškově to bylo v pohodě. Avšak jen do té doby, než jednoho kolegu napadlo, že až ten most spadne, vznikne velká voda, která mě smete. Od té doby jsem to pořád sledoval, abych včas zdrhnul,“ popisuje muž.

K jeho překvapení se nic nestalo, i když most v obrovském proudu řeky začal padat.

„Hrozně dlouho se držel, narážely do něj klády z nedaleké pily. Pak se začal najednou posouvat, ale řeka nic - ta plula pořád stejně, proud se vůbec nezměnil. Jediná změna byla, že klády, které se tam zadržovaly, se rozjely a najely sousedům na zahrady. Vzalo mi to rozvaděč a zásobník vody, ale jinak v pohodě,“ shrnul Gavlas.

Maringotka zůstala celá, okolní domy však povodňová smršť zcela odřízla od světa. Dosavadní cesta přestala existovat. „Zůstali zcela odříznutí, chodilo se různě přes sousedy,“ vylíčil muž.

15. září 2024

Ten svolil, aby obec vybudovala přes jeho pozemek , který byl původně připraven pro stavbu malého pasivního domu, provizorní cestu. Z oken tak nyní místo postupného budování domu sleduje například práci plynařů, kteří se tento týden snažili ve zpustošené oblasti znovu obnovit dodávky.

Své plány měnit nehodlá

Povodeň muži paradoxně pomohla při obnově elektřiny - nově natažené dráty mu totiž už nevedou nad jeho pozemkem. I svůj současný příbytek bere s nadhledem. Volný čas využívá ke zvelebování karavanu.

„Dal jsem si tady nové topení, záchod, teď dělám sprchový kout,“ pochvaluje si Gavlas, jenž se živí jako programátor. Práci tak může dělat i z maringotky.

Muž pochází z České Vsi, kde žijí jeho rodiče. Povodeň ničila ve velkém i tam.

„Rodiče si o čtyři dny zkrátili dovolenou. Jsou na to tam vcelku zvyklí, ta voda tam občas je, ale vždy to bývá do metru. Tak už to měli nacvičené - všechny věci dali o metr výše. Akorát že ta voda byla letos v metru třicet, takže práce byla poněkud zbytečná,“ přiblížil Gavlas.

Od stavby nového domu ho záplavy neodradily, ve svých plánech hodlá pokračovat i nadále. Je přesvědčen, že kdyby už dům na tomto místě stál, zůstal by netknutý. „Depresi z toho nemám,“ uzavřel.

