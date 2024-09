Volby, když je všude bahno? Bláznovina, přijde zlomek lidí, zní z Jeseníků

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

„K volbám nejdu, máme jiné starosti. A zajímalo by mě, kdo k nim odsud vyrazí, tolik lidí má domy pod vodou...,“ přemítá například Dagmar Boturová z Jeseníku, kde po náměstí ještě v neděli plavala auta.

„Upřímně ani nevím, kde by se mělo volit a jestli se vůbec do místnosti dostaneme, voda nám strhla mosty i lávky. Manžel chodí o holích, takže řešením by byly jedině mobilní urny, jenže i tak... nevím, jestli na to mám kapacitu. Překvapilo nás, že to neodsunuli, třeba alespoň na jaro, už by to tu přece jenom bylo veselejší. Takto je to bláznovina,“ přidává se ve stejném městě Zdena Doupovcová.

Volby nakonec budou i v Kobylé nad Vidnavkou na Jesenicku budou, přestože povodní silně poničená obec je organizovat nebude. Zastoupí ji kraj a pověřený úřad v Jeseníku.

„Připravíme vše tak, aby byla splněna zákonná povinnost a volby proběhly řádně a se všemi náležitostmi,“ potvrdila mluvčí Olomouckého kraje Alena Minxová.

Obec odmítla volby uspořádat s odkazem na spoustu práce s odstraňováním povodňových škod.

„My nejsme schopni připravit volební místnost. Tam, kde měly být volby, je teď sklad, škola, která by přicházela ještě v úvahu, teď slouží pro dobrovolníky,“ popsala starostka Miroslava Rybáriková.

„Účast odhadujeme na procenta“

Podle ní by teď navíc nepřišli ani členové volební komise. „Mají vytopené domy, náhradu bychom u nás nezajistili,“ objasnila starostka vesnice s necelými čtyřmi stovkami obyvatel. Pomoc kraje přivítala.

„Vím, že to musí být a jsem za pomoc vděčná. Otázkou ovšem je, jestli vůbec někdo půjde volit,“ podotkla.

Podobné názory se opakují ve všech postižených oblastech. Malý smysl vidí v organizaci voleb i tam, kde už se podařilo alespoň částečně obnovit elektřinu či mobilní signál. Třeba Hanušovice sice nemají vytopenou žádnou budovu, ve které se nachází volební místnost, ale město se obává mizivé účasti.

„Místnosti jsou suché, počítače fungují, elektřina také, takže co se týká zajištění prostor a techniky, není problém,“ popisuje Věra Karabcová z hanušovického sekretariátu.

„Horší je, že řada lidí, kteří jsou v komisích, má doma velké škody a ty musí odstranit. Těžko si představit, že teď dva dny budou sedět u voleb. Zatím se nikdo neomluvil, ale pokud se to stane, nahradíme ho z řad zaměstnanců úřadu,“ dodává.

17. září 2024

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Podle ní se větší volební účast nedá očekávat. „Odhadujeme to na procenta. Lidé budou makat na odstraňování následků velké vody, nemají na volby myšlenky ani čas. Mělo se to o měsíc odložit, až budeme z nejhoršího venku. Teď to rozhodně nemá smysl,“ shrnuje.

Před čtyřmi lety byla účast v Hanušovicích čtvrtinová, jinde v nyní vytopených obcích na Šumpersku a Jesenicku se pohybovala kolem třiceti procent.

Ztížené volební podmínky byly i za covidu

V České Vsi se bude muset hlasovat v náhradních prostorách. Obvyklým místem je základní škola, kde bylo ovšem vyplaveno kompletně celé přízemí všech pěti pavilonů až do výšky půl metru.

Kromě kraje se volí i do Senátu Voliči na Prostějovsku a Šumpersku budou mít dnes a zítra možnost přispět k pravidelné obměně třetiny Senátu. Šestiletý mandát končí Jitce Chalánkové (nez.) a Miroslavu Adámkovi (ANO). Chalánková už v obvodu 62 – Prostějov nekandiduje, místo ní chtějí do horní komory parlamentu Hana Naiclerová (STAN), Pavel Dopita (SPD), František Jura (ANO), Hana Pospíšilíková (KDU-ČSL), Miroslav Burget (JaSaN) a Milada Sokolová (ODS). V obvodu 65 – Šumperk je zájem menší, kromě obhajujícího šumperského starosty Adámka se o hlasy ucházejí už jen Stanislav Balík (nez.) a Vladimír Hošek (Svobodní).

„Tam, kde bývá volební místnost, to být nemůže. Jako hlasovací místo bychom mohli vyčlenit případně jídelnu, ale teď není přístup ke škole, leda po žebříku,“ hlásil už v úterý ředitel školy Filip Worm.

Vláda nicméně v pondělí večer rozhodla, že vyhlášení voleb na pátek a sobotu platí. K odložení by bylo nutné změnit zákon, nicméně tímto směrem se zákonodárci neubírali.

„Ačkoliv situaci lidí chápu, také tam mám rodinu a přátele, odklad voleb by byl problematický. Je jasné, že to sníží volební účast, ale v souhrnu není počet zasažených obcí takový. Pokud se vše dobře zorganizuje s urnami, alternativami volebních místností a větší asistencí okrskových komisí, technicky to zvládnutelné je,“ domnívá se politolog Jakub Lysek z Univerzity Palackého v Olomouci.

Podobně se vyjádřil i ombudsman, jenž věří, že lidé dostanou možnost odvolit bez omezení. Očekávat tak lze třeba stany s elektřinou z hasičského agregátu. V části republiky hlasování připomene dění za covidové pandemie.

„V roce 2020 jsme měli spočítané, že snížila volební účast v místech, kde bydlí hodně seniorů, dávali si pozor. Legitimitu voleb to však nenarušilo, proběhly řádně,“ dodává Lysek. Povodně v regionu zasáhly odhadem zhruba padesát tisíc lidí.