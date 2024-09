„Manželka dál u řeky žít nechce.“ Do domu se ani nestihli nastěhovat, a už se bourá

Lukášova rodina se těšila, jak v novém domku stráví Vánoce. Děti se nemohly dočkat nových pokojíčků. Jenže přišla povodeň a vše je jinak.

„Bohužel nám řeka vzala kus stavby a zbytek podemlela. Statici minulý týden rozhodli, že stavba bude zdemolována,“ popisuje Michal Lukáš, zatímco přihlíží, jak se pětatřicet tun těžký bagr pomalu zakusuje do jeho domu.

„Je to šok, nechali jsme na tom baráku ruce, myslím, že mi hodně věcí teď ještě nedochází,“ říká odevzdaně.

S rodinou teď bydlí u své tety a přemýšlí, co bude dělat dál. „Dům na stejném místě si znovu postavit nemůžeme, to stavební úřad řekl jasně, další výstavbu tu nepovolí. Ale po tom, co jsme zažili, už manželku nepřemluvím, ta u řeky prostě bydlet nechce. Takže budeme hledat pozemek někde výš, na kopci. U vody to už nehrozí,“ dodává mladý muž.

Jeho dům s popisným číslem 152 a dvěma zlověstnými kříži na zdi – verdiktem k demolici – se pomalu stává minulostí.

Statici na Jesenicku již určili k demolici řadu domů a objektů, které zničil nápor rozbouřených toků. Poškozené domy jsou hlavně v okolí řeky Bělé, Staříče a Vidnávky. Konečný počet domů určených k demolici se navíc ještě nezastavil. Poškozené stavby obchází tým statiků, zástupců stavebního úřadu a hasičů.

Do prací spojených s demolicemi se zapojil Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR. S odstraňováním následků povodní pomáhají na Jesenicku i dobrovolní hasiči ze Zlínského kraje. V sobotu přijelo deset jednotek, v neděli také deset a v pondělí devět.

„Hasiči se nově podílejí také na odstraňování nebezpečných stavů u objektů, u kterých bylo statikem rozhodnuto o jejich stržení. Předpokládanou dobu nasazení sil a prostředků na Jesenicku odhadujeme v řádu následujících týdnů,“ potvrdila mluvčí hasičů Jana Urbanová.

20. září 2024