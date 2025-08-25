Sedmá oběť povodní potvrzena. Mrtvé tělo nalezené v Polsku patří muži z Jesenicka

Autor:
  14:12
Loňské zářijové záplavy mají sedm obětí. Ostatky nalezené letos v dubnu u Glucholaz v Polsku patří dvaačtyřicetiletému muži z Lipové-lázní na Jesenicku, který byl pohřešován od poloviny loňského září. Potvrdila to analýza DNA.
Koryto řeky Bělé po povodni.

Koryto řeky Bělé po povodni. | foto: Luděk Peřina, ČTK

Koryto řeky Bělé.
Koleje mezi Vápennou a Žulovou podemlela při povodni rozvodněná říčka Vidnavka.
Koleje na nádraží v Žulové podemlela při povodni rozvodněná říčka Vidnavka.
Škody na Jesenicku po povodni.
16 fotografií

Muž tehdy cestoval společně s dalšími dvěma lidmi vozidlem, které 14. září strhla rozbouřená řeka Slavíč. Tělo sedmadvacetileté ženy bylo nalezeno loni v říjnu rovněž u obce Glucholazy, posledního pohřešovaného muže z auta se dosud nalézt nepodařilo.

Policisté získali výsledky odborného zkoumání DNA provedeného u ostatků nalezených 10. dubna v Polsku nedaleko obce Glucholazy od polských kolegů, uvedla dnes policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

„Analýzou DNA bylo potvrzeno, že se jedná o dvaačtyřicetiletého muže z Jesenicka, kterého jsme pohřešovali od 14. září. Tehdy rozbouřená řeka Staříč v obci Lipová-lázně strhla vozidlo, ve kterém zůstaly tři osoby. Tělo sedmadvacetileté ženy bylo nalezeno v říjnu u obce Glucholazy v Polsku. Její totožnost se podařilo ověřit také na základě analýzy DNA,“ sdělila mluvčí.

Extrémní povodně v ČR 2024

Opava, úklid města po odpadnutí povodňové vody (19. září 2024)
Opava, úklid města po odpadnutí povodňové vody. (19. září 2024)
Opava, úklid města po odpadnutí povodňové vody (19. září 2024)
Opava, úklid města po odpadnutí povodňové vody. (19. září 2024)
394 fotografií

Tragédie se stala v sobotu 14. září, když rozvodněné toky začaly zaplavovat Jesenicko. Řeka tehdy strhla vůz se čtyřčlennou posádkou mladých lidí, z vozu v dravém proudu se podařilo v osudnou chvíli dostat jednomu člověku na břeh, další tři zůstali uvnitř. Řeka Staříč, která vůz strhla, vtéká v Jeseníku do řeky Bělé, ta poté protéká Polskem a vlévá se do Kladské Nisy.

Po posádce osobního vozidla začali okamžitě pátrat vodní záchranáři Českého červeného kříže. „Na místě byl obrovský proud. Vůz jsme hledali přes hodinu, a to jsme jeli hodně daleko po proudu. Vzdali jsme to, když nám voda šla už přes kapotu. Na záchranu by už bylo pozdě,“ popsal tehdy situaci prezident Vodní záchranné služby Českého červeného kříže David Smékal. Řekou v té chvíli podle něj pluly celé obrovské stromy.

Zničené auto našla policie o dva dny později zhruba půl kilometru daleko, bylo však prázdné. Po pohřešovaných policisté začali pátrat hned po povodních, terén procházeli i s psovody, ale také bez výsledku. Tělo pohřešované ženy bylo nalezeno až v říjnu v Polsku u obce Glucholazy, zhruba 30 kilometrů od místa, kde vůz strhla rozbouřená řeka. Ostatky muže byly objeveny ve stejné lokalitě o půl roku později.

V Olomouckém kraji mají tak záplavy třetí potvrzenou oběť. První obětí je seniorka z Kobylé nad Vidnavkou na Jesenicku, která zemřela poté, co řeka strhla část jejího domu. V celém Česku tak počet potvrzených obětí zářijových povodní stoupl na sedm.

15. října 2024

Povodně 2024

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

VIDEO: Zběsilá honička na Olomoucku. Šofér pod drogami vletěl přímo před vlak

Policisté zveřejnili záběry zběsilé honičky, která se strhla v pátek ve Šternberku na Olomoucku. Řidič octavie tam začal ujížděl poté, co ho hlídka chtěla zkontrolovat. Zhruba po kilometru vjel...

Cesta u Bílé Opavy pod náporem turistů. Správa CHKO Jeseníky ji zjednosměrnila

Nahoru k Ovčárně ano, zpátky do Karlovy Studánky už ne. Žlutá turistická trasa po březích Bílé Opavy v Jeseníkách se proměnila v jednosměrku, turisté by ji měli využívat jen k výstupu. Důvodem je...

Výsledky jako z jiných kontinentů. Jak si vede váš okres ve vzdělávání?

Průměrný pražský maturant získal v testu z češtiny v uplynulých třech letech až o devět bodů více než jeho vrstevník z Chebu. Podobné rozdíly nachází Česká školní inspekce mezi žáky a studenty z...

Kubíček: Proboha, proč jsme neprodali Kerbra do Realu Madrid? Dodnes se stydím

Ve Švédsku to téměř před čtyřiceti lety začalo a ve stejné zemi to ve čtvrtek pokračovalo. Fotbalová Olomouc v pohárech! Kdo jiný by měl zavzpomínat na časy, ve kterých Sigma pod vizionářským...

„Dotace? Co to je?“ Vietnamští obchodníci zachraňují malé vesnice a poradí si

Premium

Ještě před několika lety byly v rozlehlých Supíkovicích na Jesenicku tři obchody potravin a smíšeného zboží. Jeden na dolním konci, druhý na horním a třetí v centru. Jenže všichni majitelé postupně...

Sedmá oběť povodní potvrzena. Mrtvé tělo nalezené v Polsku patří muži z Jesenicka

Loňské zářijové záplavy mají sedm obětí. Ostatky nalezené letos v dubnu u Glucholaz v Polsku patří dvaačtyřicetiletému muži z Lipové-lázní na Jesenicku, který byl pohřešován od poloviny loňského...

25. srpna 2025  14:12

Sestry se po narození vešly do dlaně. Teď chtěly ve stejné nemocnici samy rodit

Když se 26. srpna 1996 v olomoucké porodnici narodila dvojčata Helena a Olga, vážila tolik, že se vešla do dlaně. Olga přišla na svět jako první s porodní váhou 900 gramů, Helena ji následovala s...

25. srpna 2025  10:34

Olomouc? Hodně běhá, málo střílí. Byli jsme sterilní, uznal Janotka po Hradci

Už před sezonou hlásil sportovní manažer fotbalové Sigmy Ladislav Minář: „Budeme přepínat z evropských pohárů na ligu a na rovinu – na to nejsme vůbec zvyklí.“ Někdejší dlouholetý předseda...

25. srpna 2025  9:15

Věřím, že příroda lidi niterně proměňuje, říká ekolog a otec Sluňákova Bartoš

Je pojítkem mezi ekologií, uměním, filozofií i vědou a nechává přírodu promlouvat do duše lidí. Pod jeho vedením vzniklo centrum ekologických aktivit města Olomouce – Sluňákov, unikátní galerie Dům...

25. srpna 2025  5:33

Hradec Králové - Olomouc 1:0. První výhru v sezoně vystřelil Darida

Fotbalisté Hradce Králové porazili v 6. kole první ligy Olomouc 1:0. Výhru domácím vystřelil ve 32. minutě Vladimír Darida. „Votroci“ poprvé v sezoně nejvyšší soutěže zvítězili a v neúplné tabulce se...

24. srpna 2025  16:54,  aktualizováno  17:11

Nutrie ničí břehy i parky, v Olomouci začal jejich odchyt

V Olomouci začal odchyt nutrií. Tento v naší přírodě nepůvodní býložravec znečišťuje a ničí břehy Moravy, Mlýnského potoka i Bystřice a poškozuje také trávníky v parcích. Lidé navíc nutrie krmí, čímž...

24. srpna 2025  6:37

Na radnici v Hranicích vyroste lešení, její věž dostane novou korouhev

Protože v Hranicích na Přerovsku začíná oprava věže Staré radnice, musí dělníci kolem stavby postavit lešení. Akce potrvá od pondělí 25. srpna do 5. září. „Po tuto dobu bude od 7 do 17 hodin z...

23. srpna 2025  6:41

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  22.8 16:44

Trojice lupičů brutálně zbila chataře, dostali až 8,5 roku vězení

Vězením od pěti let a pěti měsíců do 8,5 roku potrestal dnes olomoucký krajský soud trojici mužů ze Slovenska obžalovaných z loupežného přepadení seniora v chatové oblasti v Olomouci-Radíkově, které...

22. srpna 2025  16:29

Kubíček: Proboha, proč jsme neprodali Kerbra do Realu Madrid? Dodnes se stydím

Ve Švédsku to téměř před čtyřiceti lety začalo a ve stejné zemi to ve čtvrtek pokračovalo. Fotbalová Olomouc v pohárech! Kdo jiný by měl zavzpomínat na časy, ve kterých Sigma pod vizionářským...

22. srpna 2025  16:05

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

Olomoučtí vědci testují geneticky upravený ječmen. Má být odolnější a výnosnější

Jako vůbec první v Evropské unii zahájili vědci z Univerzity Palackého polní pokus s ječmenem, při jehož vývoji použili metodu úpravy genomu CRISPR. Jarní ječmen se zkráceným stéblem získali pomocí...

22. srpna 2025  12:08

Cesta u Bílé Opavy pod náporem turistů. Správa CHKO Jeseníky ji zjednosměrnila

Nahoru k Ovčárně ano, zpátky do Karlovy Studánky už ne. Žlutá turistická trasa po březích Bílé Opavy v Jeseníkách se proměnila v jednosměrku, turisté by ji měli využívat jen k výstupu. Důvodem je...

22. srpna 2025  11:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.