Návrat vlaků. Zbývající povodněmi poničené tratě na Jesenicku zprovozní v prosinci

Dokončovací stavební práce na opravě těchto tratí budou pokračovat ještě v prvním pololetí příštího roku. „Začátkem srpna se po průzkumu, vyprojektování a výběru zhotovitele rozběhly práce na sanaci sesuvu a obnově trati na úseku mezi stanicemi Písečná a Mikulovice,“ řekl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.
Slezský Semmering v troskách. Železniční trať utrpěla při nedávných záplavách
„Realizaci zajišťuje společnost Hroší stavby Morava a podle uzavřené smlouvy by měla stát 108,5 milionu korun bez DPH. Úsek bude zprovozněn tak, aby na něj 14. prosince mohly s platností nového jízdního řádu opět vyjet vlaky,“ informoval Gavenda.
Řeku vrátili do koryta
Stavbaři začali opravovat také úsek mezi stanicemi Vápenná a Javorník. Mezi Vápennou a Velkou Kraší bylo po povodních nejprve potřeba vrátit řeku Vidnávku do původního koryta. Obnovu trati má na starost sdružení firem Tomi-Remont a Hroší stavby Morava, oprava má stát 437,7 milionu korun bez DPH.
„Také celá trať z Lipové-lázní do Javorníka má být s platností nového jízdního řádu zase v provozu,“ ujistil Gavenda. Tyto dvě železniční tratě jsou v kraji posledními úseky, kde provoz narušily loňské povodně.
Zářijové záplavy poškodily také například trať z Hanušovic na Šumpersku do Dolní Lipky v Pardubickém kraji. Vlaky na podzim nejezdily ani po poškozených tratích do Starého Města pod Sněžníkem či z Hanušovic do Branné na Šumpersku.
„Souhrnné povodňové škody na železniční infrastruktuře přesáhnou miliardu korun, přesný účet bude známý po dokončení všech zbývajících oprav,“ shrnul Gavenda.
VIDEO: Hasiči na Jesenicku odklízejí škody i vyprošťovacím jeřábem a tankem
V kraji v polovině loňského září zasáhly záplavy spolu s Jesenickem také část Šumperska a Olomoucka, nicméně na Jesenicku způsobily katastrofální škody. Zasáhly rozsáhlý pás kolem řeky Bělé od Bělé pod Pradědem přes Jeseník, Českou Ves, Mikulovice a Písečnou a řadu obcí kolem toků Vidnávka a Staříč. Záplavy poničily infrastrukturu včetně silnic a mostů.
19. září 2024