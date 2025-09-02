Návrat vlaků. Zbývající povodněmi poničené tratě na Jesenicku zprovozní v prosinci

V závěru letošního roku se vlaky vrátí na poslední dva úseky železničních tratí na Jesenicku, které loni v polovině září poškodily ničivé povodně. Od té doby tam náhradní dopravu cestujících zajišťují autobusy. Provoz na trati z Písečné do Mikulovic i na železnici ze stanice Lipová-lázně do Javorníka železničáři obnoví 14. prosince se začátkem platnosti nového jízdního řádu.
Živel zpustošil trať Slezského Semmeringu, dělníkům potrvá dlouhé měsíce, než...

Živel zpustošil trať Slezského Semmeringu, dělníkům potrvá dlouhé měsíce, než ji dají do pořádku. | foto: Rostislav Hányš, MF DNES

Dělníci už zahájili opravu tratě Semmering.
Poničená trať Slezského Semmeringu.
Dokončovací stavební práce na opravě těchto tratí budou pokračovat ještě v prvním pololetí příštího roku. „Začátkem srpna se po průzkumu, vyprojektování a výběru zhotovitele rozběhly práce na sanaci sesuvu a obnově trati na úseku mezi stanicemi Písečná a Mikulovice,“ řekl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Slezský Semmering v troskách. Železniční trať utrpěla při nedávných záplavách

„Realizaci zajišťuje společnost Hroší stavby Morava a podle uzavřené smlouvy by měla stát 108,5 milionu korun bez DPH. Úsek bude zprovozněn tak, aby na něj 14. prosince mohly s platností nového jízdního řádu opět vyjet vlaky,“ informoval Gavenda.

Řeku vrátili do koryta

Stavbaři začali opravovat také úsek mezi stanicemi Vápenná a Javorník. Mezi Vápennou a Velkou Kraší bylo po povodních nejprve potřeba vrátit řeku Vidnávku do původního koryta. Obnovu trati má na starost sdružení firem Tomi-Remont a Hroší stavby Morava, oprava má stát 437,7 milionu korun bez DPH.

„Také celá trať z Lipové-lázní do Javorníka má být s platností nového jízdního řádu zase v provozu,“ ujistil Gavenda. Tyto dvě železniční tratě jsou v kraji posledními úseky, kde provoz narušily loňské povodně.

Poničená trať Slezského Semmeringu.

Zářijové záplavy poškodily také například trať z Hanušovic na Šumpersku do Dolní Lipky v Pardubickém kraji. Vlaky na podzim nejezdily ani po poškozených tratích do Starého Města pod Sněžníkem či z Hanušovic do Branné na Šumpersku.

„Souhrnné povodňové škody na železniční infrastruktuře přesáhnou miliardu korun, přesný účet bude známý po dokončení všech zbývajících oprav,“ shrnul Gavenda.

VIDEO: Hasiči na Jesenicku odklízejí škody i vyprošťovacím jeřábem a tankem

V kraji v polovině loňského září zasáhly záplavy spolu s Jesenickem také část Šumperska a Olomoucka, nicméně na Jesenicku způsobily katastrofální škody. Zasáhly rozsáhlý pás kolem řeky Bělé od Bělé pod Pradědem přes Jeseník, Českou Ves, Mikulovice a Písečnou a řadu obcí kolem toků Vidnávka a Staříč. Záplavy poničily infrastrukturu včetně silnic a mostů.

Povodně 2024

