Povodně ochromily sport jako covid. Škody za desítky milionů, opravy potrvají i roky

Pokud se vztáhnou následky povodní na sportování, v řadě obcí Jesenicka a Šumperska byly podobně zničující jako na silnicích, chodnících či další infrastruktuře. Starostové tak přemýšlejí, jak co nejrychleji zajistit alespoň částečné podmínky „k pohybu“.

„Je to jako za covidu. Tehdy se sportovat nesmělo, teď není kde,“ posteskl si starosta Hanušovic na Šumpersku Marek Kostka (nez.).

V městečku je zničené vše – fotbalové hřiště, tenisové kurty, multifunkční sportovní plocha i podlaha v tělocvičně. Přitom v minulých letech se podařilo v Hanušovicích pořádně rozhýbat sportování od nejmenších dětí po dospělé.

„Teď se domlouváme po okolí, kam mohou sportovci jezdit, aby mohli se svým odvětvím pokračovat do doby, než budeme mít zase svá sportoviště v provozu,“ podotkl Kostka. Škody na nich odhaduje na více než šedesát milionů.

Hanušovický sportovní areál spláchla velká voda.

„Fotbalové hřiště bylo zničené už v roce 1997. Bavíme se s vodohospodáři, že by se Morava nechala v tomto úseku tak, jak si vytvořila nové koryto. To umělé, které nás zradilo, by se zavezlo a vzniklo by místo něj zázemí. Na to navážou nová sportoviště. To vše ruku v ruce s novými protipovodňovými opatřeními. Je to ale práce na roky,“ odtušil hanušovický starosta.

Voda se v místě vyřádila. „Na hřišti byly hromady kamení, dřeva a dalších naplavenin. Teď už je to uklizené, ale hrát se tam nedá ani náhodou. Domácí zápasy proto od povodní máme na hřištích soupeřů,“ sdělil hospodář hanušovických fotbalistů Milan Podhradský.

Ti, stejně jako tenisté a další sportovci, vnímají smělé vize nového areálu pozitivně. „Nezbývá nic jiného než jen přečkat následující sezony a přát si, aby se tento záměr podařilo dotáhnout co nejdříve,“ píší fotbalisté na svém webu.

Totální devastaci sportovišť hlásí také Česká Ves na Jesenicku. „Jen na fotbalovém hřišti je škoda za sedm milionů, je zničené další s umělým povrchem, cvičební prvky po obci, zásadní opravu si vyžádá tělocvična, je poškozené nářadí,“ popsal starosta České Vsi Petr Mudra (nez.).

Fotbalové hřiště v České Vsi na Jesenicku skončilo pod vodou.

Děti ze školy, stejně jako dospělí, tak využívají sportovní zázemí v nedalekém Jeseníku. „U nás teď hrajeme zápasy nejenom my, ale taky fotbalisté z České Vsi, Písečné a Mikulovic, kteří kvůli záplavám přišli o možnost nastupovat doma. Náš stadion je od povodní vytížený na dvě stě procent,“ sdělil předseda jesenického fotbalového klubu Karel Zelinka.

Dlouhý seznam poničených sportovišť mají také v Mikulovicích či Písečné na Jesenicku. „Na fotbalovém hřišti jsme měli asi rok a půl nový zavlažovací systém, novou trávu. To je všechno pryč. Podobně je zničené multifunkční hřiště s umělým povrchem. Naštěstí školní tělocvična se zdá být zatím v pořádku, byť i v ní byla voda,“ uvedl starosta Písečné Jan Konečný (nez.).

Poničené hřiště v Písečné na Jesenicku.

Vodu hřiště přežilo, zničil ho až vrtulník

Ve Vidnavě na Jesenicku to na první pohled vypadá, že škody na tamní „umělce“ nejsou nijak významné. „To je ale jenom zdání. Povrch je zničený, odborná firma nám to vyčíslila na jeden a půl milionu. Naštěstí jsou ale škody rychle odstranitelné. Na jaře se do toho pustíme a za pár měsíců lidé mohou zase sportovat,“ sdělil starosta Vidnavy Rostislav Kačora (nez.).

Jinde obnova sportovišť potrvá roky. Nicméně ani tělocvičny a sportovní haly, kterými se sice prohnala voda, ale přežily a jsou v provozu, ještě vyhráno nemají. „Naše sportovní hala zatím vypadá dobře. Jenže nikdo neví, jak to vypadá pod podlahou. Problémy se mohou objevit i se zpožděním několika měsíců,“ obává se starosta Mikulovic na Jesenicku Roman Šťastný (STAN).

Travnatá plocha fotbalového hřiště ve Vápenné na Jesenicku přímo záplavami neutrpěla žádné škody. „Horší to bylo od helikoptéry, která tady o povodních přistávala, protože jiné vhodné místo nebylo. Kola stroje udělala v podmáčeném terénu i třicet centimetrů hluboké díry. Nicméně myslím, že s tím si na jaře poměrně rychle poradíme,“ poznamenal starosta Vápenné Leoš Hannig (TOP 09).

Obce teď každopádně netrpělivě vyhlížejí zdroje peněz, které by mohly na jaře do obnovy svých sportovišť „nalít“. Dva dotační tituly teď připravuje Národní sportovní agentura.

„Jeden je určený na úklid areálů od nánosů bahna, kamení a nejrůznějších věcí, druhý na úpravu sportovišť. Nemělo by jít o prostou obnovu, ale tam, kde je to potřebné, také o modernizaci. Zkrátka aby se tato sportoviště nejen otevřela, ale také posunula kupředu, protože nám jde nejen o opravu, ale o celkový rozvoj území,“ sdělil koordinátor povodňové pomoci v Olomouckém kraji Miroslav Adámek.

Hejtmanství podle něj připravuje peníze pro obce na doložení spoluúčasti, ale také na finanční pomoc při dojíždění škol či sportovců do jiných míst. „Potrvá léta, než budou zničená sportoviště obnovena, takže je potřeba obcím pomoci snížit náklady pro jejich školáky a sportovce na dopravu, aby tam sport přežil,“ doplnil Adámek.

15. září 2024