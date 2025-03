Po záplavách se stále pohřešují dva muži, prohlásit za mrtvé je ještě nemohou

Určil by také den, který by se pokládal za den jejich smrti. V praxi se s tím soudy setkávají velmi ojediněle. Od zmizení obou mužů dnes uplynulo přesně půl roku, jejich vůz loni 14. září strhla rozbouřená řeka Staříč v Lipové-lázni na Jesenicku.

„Oba muži se nadále pohřešují,“ potvrdil ČTK krajský policejní mluvčí Libor Hejtman. Doplnil, že policie je v této souvislosti nadále ve spojení i s polskou stranou. Právě v Polsku se totiž našlo měsíc po záplavách tělo jejich spolujezdkyně, sedmadvacetileté ženy. Řeka Staříč, která vůz tehdy strhla, vtéká v Jeseníku do řeky Bělé, ta poté protéká Polskem a vlévá se do Kladské Nisy.

V případě, že se těla nenajdou, prohlásit muže za mrtvé by mohl až okresní soud podle místa jejich trvalého bydliště. Je to však s odstupem až několika let.

„Pokud se člověk stane nezvěstným při události, při níž byl v ohrožení života větší počet osob, jako jsou například záplavy, může být soudem prohlášen za mrtvého po uplynutí tří let od konce roku, v němž tato událost nastala. Ohledně záplav, které byly v roce 2024, tak může být počínaje dnem 1. ledna 2028,“ řekl dnes ČTK advokát David Pytela.

Návrh na prohlášení za mrtvého musí podat osoba, která se prokáže takzvaným právním zájmem.

„To znamená, že nepřítomností nezvěstné osoby jsou dotčeny její práva nebo povinnosti. Zejména půjde o osobu blízkou, bezesporu jí je manžel, partner nebo dítě. Osobou s právním zájmem ale například může být i právnická osoba, které je nezvěstná osoba společníkem či členem orgánu,“ doplnil David Pytela.

Prohlášení soudu má dopad především na život pozůstalých. Rodina může poté nechat vystavit úmrtní list, který pak umožní například dědické řízení.

Soudy se s takovými případy setkávají v praxi ojediněle. V roce 2014 obdobnou situaci řešil například přerovský soud. Prohlásil za mrtvé manželský pár, který zmizel v listopadu 2009; jejich těla se dosud nenašla. „Je to tak zcela mimořádná věc, že jsem se od té doby s tím nesetkal,“ řekl ČTK soudce Jan Novák.

Pohřešovaná posádka

Tragédie se stala v sobotu 14. září, když rozvodněné toky začaly zaplavovat oblast Jesenicka. Řeka tehdy strhla vůz se čtyřčlennou posádkou mladých lidí, z vozu v dravém proudu se podařilo v osudnou chvíli dostat jednomu člověku na břeh, další tři zůstali uvnitř.

Po posádce začali okamžitě pátrat přivolaní vodní záchranáři Českého červeného kříže, ale bezvýsledně. Zničené auto našla policie o dva dny později zhruba půl kilometru daleko, bylo však prázdné. Po pohřešovaných policisté začali pátrat hned po povodních, terén procházeli i s psovody, ale také bez výsledku.

V Olomouckém kraji tak mají záplavy dosud dvě oficiálně potvrzené oběti. Kromě spolujezdkyně z auta, jejíž tělo se našlo v Polsku, přišla o život také sedmdesátiletá žena v Kobylé nad Vidnavkou na Jesenicku.