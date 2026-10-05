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Z hřiště udělají biotop. Sportovce z Hanušovic čeká stěhování kvůli velké vodě

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  11:21
Záplavy poničily sportovní infrastrukturu v Hanušovicích.

Záplavy poničily sportovní infrastrukturu v Hanušovicích. | foto: Archiv MěÚ Hanušovice

Záplavy poničily sportovní infrastrukturu v Hanušovicích
Záplavy poničily sportovní infrastrukturu v Hanušovicích
Hanušovický sportovní areál spláchla velká voda.
Hanušovický sportovní areál spláchla velká voda.
7 fotografií
Ani dva roky po ničivých povodních se život v nejvíce postižených obcích ještě nevrátil naplno do normálu. Pociťují to i sportovci z Hanušovic na Šumpersku, které čeká stěhování. Téměř třítisícové město se chystá na rozsáhlý přesun sportovišť, které před dvěma lety zdevastovala ničivá povodeň. Do nových lokalit město přesune fotbalové hřiště i tenisové kurty.

Současné sportoviště na soutoku Moravy a Branné je stále bezprostředně ohroženo záplavami. Stěhování bude stát až sto milionů korun, město na něj chce získat dotace. Hotovo by podle starosty Marka Kostky (Generace Y) mělo být vše do roku 2030.

Město původně chtělo sportoviště na místě ponechat a vybudovat u něj rozsáhlá protipovodňová opatření, bylo by to však příliš nákladné. „Soutok je tak problematický, že to tam být nemůže, navíc to bude součástí záplavových oblastí a na místě bude stavební uzávěra,“ podotkl starosta.

Za deset minut byla voda o metr výš. Hanušovice ani nestihly evakuovat

Hanušovičtí fotbalisté i dva roky po záplavách hřiště vyžívají jen provizorně, hostují na dvou místech. Jejich sportoviště chce město přesunout do Jesenické ulice, místo již svou studií posvětilo i Povodí Moravy.

„Jde o místo s menším povodňovým rizikem. Do té doby budou fotbalisté využívat dočasně obnovené hřiště na původním místě. U zdravotního střediska pro ně připravujeme zázemí, které později poslouží návštěvníkům přírodního parku i místním občanům,“ uvedlo na sociálních sítích hnutí Generace Y pro Hanušovice.

Tenisové kurty by měly získat nové zázemí v Dukelské ulici, kde se již chystá stavební povolení. Investice zahrnuje v areálech stavbu nových budov, zázemí pro sportovce i vybudování samotného sportoviště. Podporu by město chtělo získat od Národní sportovní agentury. „Je to pro nás strategicky důležitý projekt, zachovat fotbal, tenis, aktivity dětí i široké veřejnosti – je to součást občanské vybavenosti, navíc jsou Hanušovice spádovou oblastí,“ míní Kostka.

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„V areálu bývalého depa plánujeme tenisové kurty se zázemím a multifunkční hřiště, které bude v zimě možné využít jako kluziště. Navážeme tak na skatepark, který už v místě funguje, a rozšíříme možnosti sportování během celého roku,“ stojí v prohlášení Generace Y.

Současné hřiště bude v budoucnu bránit vodě

Stávající fotbalové hřiště bude v budoucnu součástí protipovodňových opatření k ochraně horní a střední části Hanušovic. Proměnit by se mělo v biotop, povodňový park, a současné provizorní kabiny a sociální zázemí by měly posloužit v budoucnu turistům.

„Od Povodí Moravy máme v tomto parku povoleno zřídit kemp, tábořiště, kde si budou moci lidé například rozložit stan. Z 99 procent je to totiž území klidu a míru, když ale přijde voda, je území na soutoku totálně zdevastováno,“ dodal starosta.

Záplavy poničily sportovní infrastrukturu v Hanušovicích.
Záplavy poničily sportovní infrastrukturu v Hanušovicích
Záplavy poničily sportovní infrastrukturu v Hanušovicích
Hanušovický sportovní areál spláchla velká voda.
7 fotografií

Hanušovice poškodily záplavy z podzimu roku 2024, voda se do ulic dostala po protržení hráze nad městem, další hráz přetekla. Ze zaplaveného města bylo evakuováno několik stovek lidí. Někteří obyvatelé Hanušovic měli podle Kostky v domech přes metr vody, jen za škody na obecním majetku pojišťovny městu vyplatily kolem 50 milionů korun.

Podle starosty se podařila dosud opravit nejdůležitější infrastruktura, zásadní investice v řádu až 120 milionů korun však město stále kvůli zdlouhavým administrativním procesům čekají - jde například o opravu sídliště na Holbě a Zábřežská, investovat se bude i do Sportovní ulice či do oblasti před nádražím. Další rozsáhlé investice chystá Povodí Moravy.

15. září 2024

Povodně 2024

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