VIDEO: Proti suchu i povodni. Experti osvobodili řeku spoutanou komunisty

6:11 , aktualizováno 6:11

Zadržet víc vody, zabránit povodním a vrátit do řeky život. To vše bylo cílem velké obnovy koryta Moravy v Litovelském Pomoraví. Komunisté jej v 70. letech z neznámého důvodu vyskládali balvany, čímž řece vážně ublížili. MF DNES se vypravila do míst, kde už ji odborníci „vyléčili“.