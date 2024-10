Lidem chybí peníze na vysoušení zatopených domovů, Lesy ČR jim dají dříví zdarma

Do odstraňování škod se po povodních muselo ve velkém pustit i Povodí Moravy, například v Bohdíkově na Šumpersku. | foto: facebook.com/povodimoravy

Lidé v zatopených oblastech na Jesenicku přitom nyní bojují o čas. Své domy se snaží vysušit ještě do nástupu zimy, která se však rychle blíží. Využívají k tomu elektrických vysoušečů, které mají zapůjčené od charitativních organizací.

Problémem je však vysoká cena elektřiny i spotřeba těchto přístrojů.

Lidé se strachují, že nebudou mít z čeho za výrazně zvýšený odběr elektřiny zaplatit. Obavy vedou k tomu, že vysoušeče nefungují tak, jak mají.

„Na Jesenicku je mnoho rodin s nízkými příjmy. Zaplatit za elektřinu mnohonásobky předpovodňových plateb pro ně bude velký problém, zvlášť když každou korunu potřebují na obnovu svých domácností,“ sděluje ředitelka Charity Jeseník Helena Paschkeová.

Právě přes charitu má elektrické vysoušeče zapůjčené 125 domácností. „Mnozí lidé například zapínají vysoušeče jenom tehdy, když sepne noční proud, aby ušetřili. Jenže pak tyto přístroje nemají patřičný efekt,“ upozorňuje Paschkeová.

Podle ní se takto lidé dostávají do začarovaného kruhu. „Svou nemovitost řádně nevysuší, což může vyvolat další škody způsobené na zdivu v mrazech, kdy může dál praskat omítka i celé zdi. To přináší i další náklady v budoucnu,“ vysvětluje. Pokud naopak lidé vysoušeče používají tak, jak mají, hrozí jim vysoké platby za elektřinu, a tím i pád do dluhové pasti.

Otázka je, s jakou pomocí mohou lidé ohledně úhrad za elektřinu počítat. Její největší dodavatel, společnost ČEZ, umožňuje svým zákazníkům, kteří byli zasaženi povodněmi, odložení dvou zálohových plateb za energie, aby mohli využít finance na řešení aktuálních potřeb.

„Zákazníkům stačí doložit potvrzení od obce či kraje. Veškeré informace jim poskytnou naši pracovníci na bezplatné telefonní lince 800 810 820 nebo v zákaznických či kontaktních centrech, kterých máme po celé republice téměř sto,“ oznamuje mluvčí ČEZ Vladislav Sobol. „Zároveň zákazníky v postižených oblastech, kteří u nás mají pohledávku, do odvolání neupomínáme a neodpojujeme je. Jsme připraveni těm, kteří to budou potřebovat, poskytnout individuální bezúročné splátkové kalendáře,“ doplňuje.

Platby v desítkách tisíc

Šéfka charity toto opatření nevidí jako správnou pomoc. „Je to jenom odsunutí plateb do budoucna, kdy lidé budou možná potřebovat peníze na jiné věci ještě víc. Řešením by bylo, kdyby stát lidem na vysoušení přispěl,“ říká Paschkeová.

Nový ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN) při návštěvě Jesenicka přislíbil kompenzaci za energetickou náročnost v souvislosti s náklady na používání nejen vysoušečů, ale také přímotopů ve vytopených domech.

Případnou pomoc s energiemi, například z důvodu vysoušení budov, řeší spolu s jinými formami pomoci pracovní skupina pro financování obnovy postižených oblastí, kterou vede ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

„Toto téma reflektujeme a bude se o něm i dále jednat,“ sděluje mluvčí resortu Petra Vodstrčilová.

Příspěvek státu by uvítal například Roman Fojtů z České Vsi na Jesenicku. Odhaduje, že zdi a podlahy nasáklé vodou bude vysoušet několik měsíců.

„Měřili mi tady vlhkost a zdi jsou opravdu plné vody. Máme zapůjčený výkonný vysoušeč, který má ale spotřebu 2,3 kW, takže platby za elektřinu budou možná v desítkách tisíc. Když by nám stát na vysoušení přispěl, tak to určitě uvítáme,“ předesílá Fojtů.

Pokud byly domy pojištěné, s náklady mohou pomoci i pojišťovny. „Aby mohla pojišťovna náklady na vysoušení proplatit, musí být vynaloženy účelně. Vysoušení je možné považovat za účelné, pokud jsou mimo jiné dodržena základní pravidla. Například udržování teploty v místnosti trvale mezi 20 až 30 stupni Celsia nebo nevětrání vysoušené místnosti,“ přibližuje mluvčí Generali České pojišťovny Jan Marek.

„Pokud bude možné náklady na vysoušeče uznat jako účelné a proplatit je, bude náklad za spotřebu elektrické energie jejich nedílnou součástí a pojišťovna tedy proplatí v odpovídající výši i tento náklad,“ ujišťuje mluvčí.

Lesy ČR darují dříví

Lidem ze severní Moravy, kterým vzala v září velká voda i dříví na topení, pomohou Lesy ČR. Státní podnik jim daruje a zdarma doveze domů palivo za bezmála tři a půl milionu korun.

Nyní ve spolupráci se starosty obcí nejvíce postižených povodní vytváří seznamy občanů, kteří o palivové dříví přišli. „Chceme pomoci a podpořit je v nelehké situaci,“ podotýká generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík.

Podnik daruje celkem tři tisíce metrů krychlových převážně smrkového dříví na topení. Jedna domácnost by měla dostat až deset metrů dříví, které lesníci dopraví ve vícemetrových kládách. Je jen potřeba přihlásit se starostům.

Lidem přijde dřevo vhod, protože velká voda těžce poničila rozvody a mnoho domácností ještě nemůže topit plynem. Společnost GasNet nicméně při opravách postupuje velmi rychle. V Jeseníku už je například obnoveno 1 800 odběrných míst, plyn už mají i ve Vápenné a v části Bělé a Písečné.

Celkem bylo v povodní postižených oblastech podle ředitele provozu GasNet poničeno 278 kilometrů plynovodních sítí. Opravy chce společnost stihnout ve velké části Jesenicka do konce října. Někde, například v České Vsi, se však protáhnou do listopadu.