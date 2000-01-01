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Strop, krovy i omítky poutního chrámu svatého Jakuba Většího a svaté Anny ve Staré Vodě u Libavé na Olomoucku jsou podle posudků v havarijním stavu. Odborníci letos začali restaurovat nejcennější nástěnné fresky díky penězům z havarijního fondu ministerstva kultury. Jde o alegorie čtyř světadílů, dvě z nich jsou již hotovy. Freskovou výzdobu kostela zachraňuje restaurátor Radomír Surma.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Fresky jsou na omítce ze štěrku a vápna, což je dělá náchylnými na působení vody. Kvůli špatné střeše na ně zatékalo, v zimě je pak ničily mrazy.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Fresky alegorií čtyř světadílů a velká nástropní freska oslavující sv. Annu, Jáchyma a sv. Jakuba z roku 1688 jsou dílem italského malíře Giovanni Carloneho.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Stav kostela je kritický. Bez okamžitých zásahů může být památka nevratně poškozena. Největší obavy vzbuzuje stav stropu a kleneb. Vlhkost pronikající do zdiva způsobuje odlupování historických štuků, fresek i samotných omítek. Podle správce poutního místa Aleše Tománka dnes omítky připomínají „práškový cukr na bábovce,“ stačí lehký otřes a části výzdoby padají k zemi.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Příští rok musejí správci kostela najít dva miliony korun na základní zpevnění nejvíce ohrožených částí stropu a kleneb. Ani případné dotační programy však nepokryjí všechny náklady, spoluúčast tak bude nutné zajistit z darů.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
„Byli bychom rádi, kdyby se našel partner nebo firma, která by se stala patronem obnovy jednoho z architektonických skvostů raně barokní Moravy,“ uvedl Tománek.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Klíčové pro záchranu stropu a krovů bude vybudování dřevěného lešení uvnitř kostela. Na jeho stavbu poskytlo olomoucké arcibiskupství dřevo za zhruba 750 tisíc korun, celá konstrukce bude stát zhruba milion korun. „Momentálně nám chybí asi 240.000 korun, aby stavba lešení mohla začít. Smlouva už je podepsaná, stavět se začne začátkem října,“ uvedl správce.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Fresky ukazují dřívější představy o světě a také šíření křesťanské víry. Zpodobnění Afriky a Ameriky už restaurátor ošetřil, zbývá Evropa a Asie.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Podle správce Aleše Tománka se na současném stavu kostela podepsala nejen dlouholetá devastace armádou, ale také desetiletí zanedbané údržby. „Chrám utrpěl zásahy nejprve Československé lidové armády v 50. a 60. letech a následně sovětské armády po roce 1968. Stejně ničivých bylo ale dalších 40 let bez údržby a dalších více než 30 let od 90. let, kdy se do interiéru prakticky nesáhlo,“ uvedl Tománek.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Loni musela být v chrámu instalována ochranná síť poté, co se ze stropu uvolnil kus omítky velikosti slepičího vejce. Spolek nechal vypracovat stavebně-technický, statický i restaurátorský průzkum. Závěry všech posudků se podle Tománka shodují na tom, že rekonstrukci nelze dál odkládat.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Cena opravy stropu je odhadována na přibližně 15 milionů korun, náklady na celkovou opravu chrámu odborníci odhadují na zhruba 120 milionů korun.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Po 80 letech se dobrovolníkům letos v létě podařilo vyčistit vivárium (zařízení pro chov různých druhů živočichů nebo rostlin) z 18. století. Sací bagr zapůjčil hasičský záchranný sbor.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA