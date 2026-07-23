OBRAZEM: Ve zchátralém kostele na Libavé obnovují vzácné fresky světadílů

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Lindo, ty jsi ikona! Zaplněné náměstí vítalo dojatou Noskovou, podávaly se jahody
Už po příjezdu do Přerova si nejde nevšimnout velkého povyku. Na místní náměstí T. G. Masaryka proudí doslova davy lidí. Na čtyřicetitisícové město nezvykle velké. Ale aby také ne, když se do města,...
Šumperský Džemfest opět provokuje plakátem, tvůrci se oproti loňsku mírnili
Šumperská hudební přehlídka Džemfest letos zve návštěvníky na výročí tří kapel, které se postarají o vyvrcholení festivalu. Posluchači uslyší Davida Kollera s kapelou, skupinu Buty nebo Brixtn. Akce...
OBRAZEM: Místo vody kameny. Morava je na suchu, lidé nevědomky škodí rybám
Tam, kde je většinou spoustu vody, jsou nyní vidět mělčiny. Obyvatelé Olomouce si všímají nezvykle nízké hladiny řeky Moravy v okolí olomoucké náplavky, která je důsledkem pravidelného vypuštění...
Kdo spí pod širákem a kdo krotí babetu? Nečekané prázdniny politiků
Zapomeňte na luxusní jachty a soukromé pláže. Až potkáte v lese zarostlého muže se spacákem nebo vás na okresce předjede moped, možná je to váš oblíbený poslanec nebo senátor. Česká politická elita...
„Vstal jsem a nešlo mi mluvit a chodit, pak už nic nevím.“ Petr měsíc bojoval o život
Ochromení organismu, sanitka a probuzení v nemocnici. Následovaly dva měsíce péče lékařů z různých oborů. Těm se nakonec podařilo Petru Marvanovi z Lipníka nad Bečvou zachránit život, o který bojoval...
Jak šel čas se hřbitovem v Neředíně. Hroby přenášeli, pohřbívalo se v domě nebožtíka
Ústřední hřbitov v Neředíně na Olomoucku slaví letos výročí 125 let od svého otevření. K výročí patrně největšího pohřebiště v kraji nechalo město umístit u hlavní brány hřbitova nové cedule, kde se...
Jízdu po Rudné v Ostravě zkomplikuje velká oprava vozovky a omezení sjezdů
Řidiče v Ostravě čekají další komplikace na klíčovém dopravním tahu. Pouhých šest týdnů po zprovoznění mostu ve Svinově zahájí Ředitelství silnic a dálnic rozsáhlou opravu ostravské Rudné ulice za...
Louka není jen tráva. Ochránci sbírají semena, do krajiny vrátí pestrost a hmyz
I když jen v malém měřítku, tradiční louky pořád patří mezi velmi rozmanitá místa. Proto si ochránci přírody dali za cíl jejich obnovu. Soustředí se hlavně na běžné druhy bylin a travin, jejichž...
Sigma vyslala vzkaz lize: Pokud tu nebude dobrý fotbal, cizinci sem odmítnou chodit
Už je to rok od chvíle, co podnikatel Milan Šimonovský společně s dalšími donátory koupil fotbalovou Sigmu. Vize? Udělat z Olomouce nablýskanou adresu minimálně v tuzemsku, zároveň fanouškům...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Přerovan zmizel na dovolené v Egyptě. V noci odešel z pokoje jen s mobilem
Dovolená v Egyptě se pro rodinu z Přerova změnila v neštěstí. Z hotelového pokoje zmizel manžel a otec dvou dětí. Muž nejspíš v noci odešel jen s telefonem a pouze v tričku, kraťasech a pantoflích....
Už nechtějí být otloukánky. Prostějov vsází na větší realizák, chce nahoru. Co posily?
Poslední čtyři sezony? Obavy až do závěrečného kola. Od sezony 2022/23 měli fotbalisté Prostějova po posledním kole druhé ligy na sestupové příčky nejvýše náskok pěti bodů. V uplynulém ročníku se...
Soud snížil trest za smrt dívky kvůli fentanylu, dealer musí zaplatit 1,8 milionu
Na deset let vězení snížil ve čtvrtek olomoucký vrchní soud trest Adriánu Holibkovi za poskytnutí smrtící dávky syntetické drogy fentanylu dvacetileté dívce. Muž jí sice dal první pomoc, nezavolal...
Nedá se větrat, prádlo smrdí. Zápach ze sušárny kalů chce Litovel řešit jako Turecko
Litovelská sušárna kalů svým intenzivním zápachem už od loňského spuštění trápí obyvatele města. Metody, jak problém odstranit, zatím nepomohly. Město nyní zkouší suchou páru, po prázdninách nasadí...
Vlci si oblíbili Jeseníky. V horské divočině a okolí jich může žít i čtyřicet
Aktuální výsledky monitoringu vlků z jesenických hor i rozbor genetiky ukazují, že smečky v tamní divočině nakonec našly zalíbení a usadily se tam. Ochránci opakovaně pozorovali hned několik vlčích...
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OBRAZEM: Ve zchátralém kostele na Libavé obnovují vzácné fresky světadílů
Strop, krovy i omítky poutního chrámu svatého Jakuba Většího a svaté Anny ve Staré Vodě u Libavé na Olomoucku jsou podle posudků v havarijním stavu. Odborníci letos začali restaurovat nejcennější...
Reálné testy pozemních dronů. Lipník se stává „Silicon Valley“ armádní robotiky
Munici, zásoby nebo raněné už v budoucnu nemusejí na bojišti převážet vojáci ve velkých nákladních vozech, ale bezosádkové pozemní stroje. V Centru nasaditelných systémů v Lipníku nad Bečvou na...