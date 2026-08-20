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Traktorista mi volal, že na poli leží vrtule, líčí pád větrné elektrárny svědek

Lenka Muzikantová
  18:45

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Poblíž Potštátu na Přerovsku se zřítila jedna ze čtyř větrných elektráren, které tam stojí. | foto: Městský úřad Potštát

Když agronomovi Zbyňku Klvaňovi z firmy Statky Potštát volal ráno zaměstnanec z traktoru, že na poli leží zřícená větrná elektrárna včetně dvacetimetrové vrtule, nevěřil svým uším. „Divil jsem se, ale v takových situacích se nežertuje, tak jsem jel okamžitě na místo,“ vypráví svědek, jež jako první na vlastní oči viděl událost, jež nemá v tuzemsku obdoby. Na místě byla i reportérka iDNES.cz.

Elektrárna s třicetimetrovým sloupem, jež byla podle vyjádření policie od července odstavená z provozu a čekala na prohlídku technického stavu, se zřítila zřejmě kvůli kombinaci závady a silných poryvů větru.

„Je pravda, že elektrárny tu stojí už hodně dlouho a přírodní podmínky tu bývají drsné.“

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