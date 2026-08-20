Když agronomovi Zbyňku Klvaňovi z firmy Statky Potštát volal ráno zaměstnanec z traktoru, že na poli leží zřícená větrná elektrárna včetně dvacetimetrové vrtule, nevěřil svým uším. „Divil jsem se, ale v takových situacích se nežertuje, tak jsem jel okamžitě na místo,“ vypráví svědek, jež jako první na vlastní oči viděl událost, jež nemá v tuzemsku obdoby. Na místě byla i reportérka iDNES.cz.
Elektrárna s třicetimetrovým sloupem, jež byla podle vyjádření policie od července odstavená z provozu a čekala na prohlídku technického stavu, se zřítila zřejmě kvůli kombinaci závady a silných poryvů větru.
„Je pravda, že elektrárny tu stojí už hodně dlouho a přírodní podmínky tu bývají drsné.“