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Větrník v Potštátu byl ze „second handu“, takové už se nepořizují, říká šéf sdružení

Stanislav Kamenský
  11:56

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Michal Janeček, předseda České společnosti pro větrnou energii. | foto: MÚ Potštát a archiv ČSVE; koláž: David Votruba, iDNES.cz

O zřícení větrné elektrárny u Potštátu na Přerovsku, události jaká se v Česku dosud nestala, zveřejnila informace mezi prvními i Česká společnost pro větrnou energii. „Budeme rádi informovat veřejnost o příčinách, aby se nevzbuzovala nějaká plošná obava týkající se bezpečnosti větrných elektráren,“ říká její předseda Michal Janeček s tím, že ke strachu z „padání větrníků“ není důvod.

Policie uvedla, že k pádu zřejmě významně přispěla kombinace technické závady, kdy nešlo sklopit lopatky elektrárny, jež tak naplno zachytávaly vítr, a počasí v podobě silných poryvů. Co na to říkáte?
Je to trošku nešťastná náhoda. Samozřejmě teprve znalci zjistí přesnou příčinu toho, co se stalo, ale řekl bych, že policie uvažuje velmi správně.

Nabízí se tak otázka, jak je to s bezpečností větrných elektráren, byť se takováto událost stala v Česku vůbec poprvé. Můžete nastínit, jaké jsou požadavky na výdrž a bezpečnost provozu větrníků?
Tady je nejdříve potřeba zmínit konkrétní situaci a technologii elektráren u Potštátu. Ta spadlá byla letos v provozu jednatřicátý rok, navíc tam ani nejde o soudobé velké větrné elektrárny. Výška stožáru 30 metrů a výkon 150 kilowatt, to je v podstatě dnes už jiná kategorie, to jsou takové baby elektrárny. A technologicky se bavíme o něčem, co se dnes už ani nevyrábí a existuje to pouze u Potštátu. My jsme si nicméně hned prověřovali, že se provozovatel o ty elektrárny staral a probíhal pravidelný servis. Je teď namístě ještě prověřit dokumentaci, zápisy ze servisních prohlídek, zda vše bylo v souladu s předpisy výrobce a podobně.

V roce 2007 se při bouři Kyril očekávalo, že se elektrárny kvůli rychlosti větru odstaví, ale ty jely klidně dál na plný výkon.

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