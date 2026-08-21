Větrník v Potštátu byl ze „second handu“, takové už se nepořizují, říká šéf sdružení

Policie uvedla, že k pádu zřejmě významně přispěla kombinace technické závady, kdy nešlo sklopit lopatky elektrárny, jež tak naplno zachytávaly vítr, a počasí v podobě silných poryvů. Co na to říkáte?
Je to trošku nešťastná náhoda. Samozřejmě teprve znalci zjistí přesnou příčinu toho, co se stalo, ale řekl bych, že policie uvažuje velmi správně.
Nabízí se tak otázka, jak je to s bezpečností větrných elektráren, byť se takováto událost stala v Česku vůbec poprvé. Můžete nastínit, jaké jsou požadavky na výdrž a bezpečnost provozu větrníků?
Tady je nejdříve potřeba zmínit konkrétní situaci a technologii elektráren u Potštátu. Ta spadlá byla letos v provozu jednatřicátý rok, navíc tam ani nejde o soudobé velké větrné elektrárny. Výška stožáru 30 metrů a výkon 150 kilowatt, to je v podstatě dnes už jiná kategorie, to jsou takové baby elektrárny. A technologicky se bavíme o něčem, co se dnes už ani nevyrábí a existuje to pouze u Potštátu. My jsme si nicméně hned prověřovali, že se provozovatel o ty elektrárny staral a probíhal pravidelný servis. Je teď namístě ještě prověřit dokumentaci, zápisy ze servisních prohlídek, zda vše bylo v souladu s předpisy výrobce a podobně.
V roce 2007 se při bouři Kyril očekávalo, že se elektrárny kvůli rychlosti větru odstaví, ale ty jely klidně dál na plný výkon.