Na Olomoucku zemřel zkušený potápěč, uvázl při údržbě vodní turbíny

Autor: ,
  18:18
Ve vodní elektrárně Nové Mlýny v Řimicích na Olomoucku zemřel šedesátiletý potápěč. Prováděl prohlídku turbíny, na které se vyskytla závada. Muže museli z vody vyprostit hasiči. I přes rychlý a rizikový zásah byl nalezen bez známek života. Okolnosti prověřují policisté.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

O neštěstí informoval web Novinky.cz. Tragédie se stala 17. listopadu dopoledne. Potápěč podle policejní mluvčí Ivany Skoupilové prováděl prohlídku turbíny, na které byla závada. Při práci ale kvůli silným vodním vírům v technologii uvázl.

„Bez pomoci nebylo možné se ze zařízení dostat ven, u sebe měl jen omezené množství vzduchu,“ dodala mluvčí. Během zásahu šlo podle ní především o čas.

Šlo o zkušeného potápěče, který měl za sebou mnoho ponorů například v Hranické propasti na Přerovsku, která je nejhlubší zatopenou propastí na světě.

V zatopeném lomu na Bruntálsku se nevynořil potápěč, vytáhli jej mrtvého

Jeden z potápěčské skupiny hasičů se po příjezdu ihned vydal pod vodu, aby muže vyhledal a poskytl mu okamžitou pomoc. I přes rychlý a rizikový zásah byl však potápěč nalezen uvnitř elektrárny bez známek života.

Vodní elektrárna v Řimicích je technická památka postavená ve funkcionalistickém stylu v roce 1923. Nachází se na levém břehu přívodního kanálu řeky Moravy.

V roce 1981 byly hala strojovny, pevný jez s propustí pro velké vody, náhon se třemi stavidly a odpadní kanál zapsány do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Když si žena postaví hlavu, postaví i srub. Jako 25letá Lucie v Jindřichově

Užitná plocha domu je 139 metrů čtverečních.

Lucii bylo 25 let, když se rozhodla pro stavbu srubu v Jindřichově na Šumpersku. Při plnění svého smělého snu předvedla velkou kuráž. „Chtěla jsem vypadnout z paneláku a dívala se po nějaké chalupě –...

O půl roku dřív. Otevřela se spojka na D35, experti čekají méně nehod i úlevu obcím

ŘSD otevřela západní obchvat D35 u Olomouce. Experti očekávají větší bezpečí a...

V kompletní podobě si řidiči měli užívat západní obchvat Olomouce až téměř za půl roku, nicméně děje se tak už od čtvrtka, konkrétně o 158 dní dřív. Novou část dálnice D35 přitom dostali k dispozici...

Vzácní ibisi se vrátili do Česka. Dva z nich ale někdo zastřelil

Zastřelený vzácný ibis hnědý na rybníku Velká Choryně

Po dvou letech se vrátili a opět vzbudili pozornost nejen ornitologů. Ibisi hnědí se do Česka zatoulají jen vzácně, jejich nejbližší hnízdiště jsou totiž v deltě Dunaje u Černého moře, což je...

V Olomouci se porouchalo ruské kolo, hasiči evakuovali lidi z výšky

V Olomouci se porouchalo ruské kolo, hasiči evakuovali lidi z výšky. (22....

V centru Olomouce se v sobotu večer porouchalo 33 metrů vysoké vyhlídkové kolo a v jeho kabinách uvízly tři desítky lidí. Hasiči je v mrazivém počasí pomocí výškové techniky postupně snesli ze...

Řidička zemřela poté, co v Senici na Hané vjela na přejezdu do cesty vlaku

Při srážce vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané zemřela ráno řidička...

Při srážce osobního vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané v sobotu ráno zemřela řidička osobního vozidla. Na regionální železniční trati ze Senice na Hané ve směru do Litovle a Příkaz byl po...

Na Olomoucku zemřel zkušený potápěč, uvázl při údržbě vodní turbíny

V Janově Vsi na Mělnicku sjelo auto do rybníka Harasov. Na místě zasahují...

Ve vodní elektrárně Nové Mlýny v Řimicích na Olomoucku zemřel šedesátiletý potápěč. Prováděl prohlídku turbíny, na které se vyskytla závada. Muže museli z vody vyprostit hasiči. I přes rychlý a...

26. listopadu 2025  18:18

Olomouc - Celje v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Momentka z duelu Konferenční ligy mezi Olomoucí a Rakówem Čenstochová.

Dalším soupeřem olomouckých fotbalistů v Konferenční lize je NK Celje. Slovinský tým sice nemá v Evropě tak zvučné jméno, ale je velmi nebezpečný a ve skvělé formě. Kde můžete zápas 4. kola ligové...

26. listopadu 2025  17:47

Mezinárodní ostuda, míní ochránci o zabití ibisů. Do vzácných ptáků se už střílelo

Zastřelený vzácný ibis hnědý na rybníku Velká Choryně

Ornitologická senzace, kdy se na Choryňských rybnících u Hustopečí nad Bečvou na hranicích Olomouckého a Zlínského kraje objevili chránění ibisové hnědí, měla krátké trvání. Pár dnů nato, co výskyt...

26. listopadu 2025  15:54

Po devíti měsících konec omezení. Trať u Hustopečí je opravena, stála 110 milionů

Pohled na místo havárie vlaku vezoucího toxický benzen u Hustopečí nad Bečvou z...

Správa železnic (SŽ) dokončila opravu železniční trati u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku, kterou v únoru poničil mohutný požár cisternového vlaku s benzenem. Letní částečné provizorní zprovoznění...

26. listopadu 2025  15:04

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Mikulášská jízda s parní lokomotivou 464.202 Rosnička na trati Choceň – Vysoké...

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  26. 11. 14:14

Sedl za volant posilněný alkoholem a havaroval. Další řidiči po smyku skončili ve vodě

Řidič skončil s autem v potoce, musel být odvezen do nemocnice. (25. listopadu...

Další sérii nehod museli řešit policisté v Olomouckém kraji v noci z úterý na středu. V prvním případě havaroval jednašedesátiletý řidič, který nadýchal dvě promile alkoholu. Další šofér a řidička...

26. listopadu 2025  12:45

Unikátní počin. Nová aplikace odhaluje, jak se Olomouc měnila po dobu čtyř set let

Kdysi a nyní. Porovnání centra Olomouce ze sedmnáctého století a teď.

Za poslední čtyři staletí prošla Olomouc značným vývojem. Centrum města se mnohonásobně zvětšilo, hranice Olomouce se rozšířily i za městské hradby. Porovnání toho, jak krajské město vypadalo před...

26. listopadu 2025  10:06

Další příběh bude o udavačích za heydrichiády, slibuje spisovatelka Chalupová

Přerovská spisovatelka Lenka Chalupová s cenou města

Do předválečného Přerova a jeho místní části Čekyně přenese čtenáře zatím poslední vydaný román místní spisovatelky Lenky Chalupové Když se trhá nebe. V knize, jejíž první vydání bylo vyprodáno,...

26. listopadu 2025  4:53

Když si žena postaví hlavu, postaví i srub. Jako 25letá Lucie v Jindřichově

Užitná plocha domu je 139 metrů čtverečních.

Lucii bylo 25 let, když se rozhodla pro stavbu srubu v Jindřichově na Šumpersku. Při plnění svého smělého snu předvedla velkou kuráž. „Chtěla jsem vypadnout z paneláku a dívala se po nějaké chalupě –...

26. listopadu 2025

Cestující se zranila kvůli chodci, který vběhl před autobus. Hledá ho policie

Autobus olomoucké MHD musel kvůli přebíhajícímu chodci prudce zastavit, jedna z...

Zranění cestující v autobusu městské hromadné dopravy vyšetřují od uplynulého víkendu policisté z Olomouce. Žena ve voze upadla poté, co musel řidič autobusu prudce brzdit kvůli přebíhajícímu chodci....

25. listopadu 2025  15:08

Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi

Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...

Devadesátiletý řidič dostal na kluzké silnici smyk, po nárazu do domu zemřel

Devadesátiletý řidič dostal v obci Stavenice na Šumpersku smyk a poté narazil s...

Pondělní sníh na silnicích přinesl v Olomouckém kraji na tři desítky dopravních nehod. Většina měla spíše lehčí charakter, jedna ovšem skončila tragicky. Po nárazu do zdi domu zemřel na Šumpersku...

25. listopadu 2025  10:15

Nejlevnější rakev a rubáš. Pohřbů lidí bez příbuzných přibývá, platí je stát

Sociální pohřeb.

Stále více zemřelých lidí, kteří nemají nikoho, kdo by jim vypravil poslední rozloučení, musejí řešit obce a města v Olomouckém kraji. Právě radnice zmíněný úkol – takzvaný sociální pohřeb –...

25. listopadu 2025  4:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.