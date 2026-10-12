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Vražda šumperské taxikářky: policie navrhla obžalobu, muži hrozí výjimečný trest

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  12:37aktualizováno  13:02

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Nehoda u Dolní Libiny na Šumpersku po útoku nožem na taxikářku v Šumperku. Útočník ujel v černé Škodě Superb taxikářky a zavinil dopravní nehodu s protijedoucím bílým vozem, ve kterém byli další dva lidé. | foto: Policie ČR

Kriminalisté ukončili vyšetřování případu zavražděné čtyřiačtyřicetileté taxikářky v Šumperku a pokusu vraždy dalších dvou lidí z letošního února. „Krajskému státnímu zástupci jsme předali spis s návrhem na podání obžaloby na devětatřicetiletého muže, kterému hrozí 15 až 20 let nebo výjimečný trest,“ informoval v pondělí mluvčí policistů v Olomouckém kraji Libor Hejtman.

Okolnostmi ojedinělý případ se stal letos 17. února. Z vyšetřování vyplynulo, že obviněný muž na čerpací stanici sedl na zadní sedačku taxíku, nechal se zavést do odlehlé lokality k rybníku Benátky a tam kuchyňským nožem bodl taxikářku do krku. Ta se neměla šanci bránit. Taxikářka v nemocnici bojovala čtyři dny, nakonec zraněním podlehla.

Nehoda u Dolní Libiny na Šumpersku po útoku nožem na taxikářku v Šumperku. Útočník ujel v autě taxikářky a zavinil dopravní nehodu s protijedoucím bílým vozem, ve kterém byli další dva lidé.

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„Obviněný muž na čerpací stanici v Šumperku nasedl do vozidla taxi s úmyslem zmocnit se vozidla, se kterým se rozhodl spáchat sebevraždu,“ uvedl pak šéf krajských kriminalistů Jan Lisický. „Potom z auta vystoupil, bezvládnou řidičku vyvlekl z auta a pohodil ji na zem. Z místa činu následně odjel,“ dodal Lisický.

Vozidlo nedlouho poté kriminalisté vypátrali v obci Šumvald, která je od Šumperka vzdálená asi 23 kilometrů. Podezřelý se tam pokusil policistům ujet.

Muže viní z pokusu o vraždu tří lidí, včetně taxikářky. Při honičce se chtěl zabít

„Vyrazil směrem k obci Dolní Libina a stále zrychloval. Rychlost se pohybovala přes 140 kilometrů v hodině,“ uvedl Lisický s tím, že na dlouhém rovném úseku se ujíždějící řidič rozhodl přejet do protisměru a čelně se střetnout s protijedoucí octavií.

Díky pohotové reakci druhého šoféra se podařilo vyhnout čelnímu střetu, přesto došlo k vážné srážce obou vozidel. „Řidič octavie i devětačtyřicetiletá spolujezdkyně byli během nehody zraněni,“ poznamenal Lisický.

Oba naštěstí přežili. „Řidič utrpěl zhmoždění hrudníku od bezpečnostních pásů. Spolujezdkyně utrpěla otřes mozku a úraz kotníku. Vzhledem k mechanismu úrazu byli po nehodě převezeni na urgentní příjem Fakultní nemocnice v Olomouci,“ upřesnila mluvčí krajských záchranářů Lucie Mikisková.

Zemřela taxikářka, kterou útočník v Šumperku bodl nožem do krku

Prchajícího šoféra po nehodě policisté zadrželi, ze zdemolovaného ukradeného vozidla vyvázl téměř bez zranění. Podle Lisického nadýchal přes jedno promile alkoholu. Orientační test na drogy byl negativní.

„V prvním případě šlo o pečlivě naplánovanou a provedenou vraždu. V druhém případě se jedná o takzvaný nepřímý úmysl, opět dopředu promyšlený a cíleně provedený,“ objasnil šéf krajských kriminalistů.

Po téměř osmi měsících přišel v případu posun až nyní – kriminalisté navrhli devětatřicetiletého muže obžalovat.

Zavražděné taxikářce kolegové vypravili netradiční pohřeb. Po obřadu ve smuteční síni projela Šumperkem kolona zhruba dvou desítek taxíků.

19. února 2026

KRIMI

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